W skrócie Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow stwierdził, że Rosja nie zaakceptuje ustępstw politycznych ani nie będzie czekać na polityczną przysługę w związku z wizytą amerykańskiego negocjatora w Petersburgu.

Steve Witkoff spotka się w Rosji z Władimirem Putinem, a jednym z tematów rozmów ma być uwolnienie Stephena Hubbarda, obywatela USA skazanego za walkę po stronie Ukrainy.

Amerykański sekretarz stanu zapowiedział, że Witkoff przekaże Rosjanom wyniki rozmowy z prezydentem Ukrainy, a także odniósł się do braku ingerencji USA w sprawę firmy Starlink.

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Steve Witkoff, dzień po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim w Oslo, ma spotkać się w Petersburgu z Władimirem Putinem. Jednym z tematów rozmów - według "The New York Times" - ma być kwestia uwolnienia obywatela USA Stephena Hubbarda, skazanego na kolonię karną za walkę jako najemnik po stronie Ukrainy.

Donald Trump, odnosząc się do sprawy zatrzymanego w Rosji Amerykanina przekazał, że rozmawiał na ten temat z Putinem. Departament Stanu USA uznał, że Hubbard jest przetrzymywany przez Rosję bezprawnie.

Tematem rozmów będzie również wojna, którą Rosja wywołała w Ukrainie.

Steve Witkoff z wizytą w Rosji. Jest komentarz Siergieja Ławrowa

Wizytę Witkoffa skomentował szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow. Podkreślił na wstępie, że polityka prowadzona przez obecną administrację USA różni się od tej za czasów Joe Bidena.

- Zasadniczo amerykańska historia prezydentury naznaczona jest tym, co stało się już tradycją polityczną i powszechnie akceptowaną metodą: nowy prezydent nie jest związany decyzjami podjętymi przez swojego poprzednika. To wszystko - powiedział.

Ławrow zaznaczył, że Rosja jest otwarta na rozmowy, ale nie zaakceptuje rozwiązań, które zostałyby przez nią uznane za ustępstwa polityczne.

- Zobaczymy, co zaproponują. Jeśli zaproponują coś, co przyniesie nam korzyści ekonomiczne i finansowe, to dlaczego nie? - powiedział.

- Musi się to jednak odbyć bez żadnych ustępstw politycznych z naszej strony i bez czekania na polityczną przysługę, która pozwoli nam odnieść sukces we wszystkich sprawach globalnych - stwierdził. Skwitował, że Rosja "musi polegać wyłącznie na sobie".

Amerykanie o rozmowach z Zełenskim: Podzielimy się wynikami z Rosjanami

W środę sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował, że Witkoff podzieli się z Rosjanami wynikami rozmowy z prezydentem Ukrainy, które Amerykanie uznali za "pomyślne", ale "bez zaskakujących rezultatów".

- Uzbrojony w te pomysły (Witkoff - red.) będzie mógł teraz udać się do Petersburga i podzielić się nimi ze stroną rosyjską. Zobaczymy, czy uda nam się poczynić jakieś postępy - powiedział Rubio dziennikarzom podczas wizyty w Indiach.

Odniósł się również do wątpliwości strony ukraińskiej dotyczących problemów z działaniem systemu Starlink. - Mogę powiedzieć z całą pewnością, że ani prezydent Stanów Zjednoczonych, ani nikt z naszej administracji, nigdy nie domagał się wprowadzenia jakichkolwiek zmian w tym systemie - podkreślił.

- Nie możemy narzucać prywatnym przedsiębiorstwom decyzji, które mają podejmować lub których mają nie podejmować - zaznaczył, nawiązując do faktu, że właścicielem Starlinka jest firma SpaceX Elona Muska.

Źródła: TASS, Reuters



