Putin zaproponował Kijowowi 72-godzinne zawieszenie broni , które miałoby zbiegać się z obchodami 9 maja, co w opinii niektórych ukraińskich komentatorów jest dowodem na to, że rosyjski dyktator poważnie obawia się zewnętrznych ingerencji, w tym ataków dronów.

- Nasze stanowisko wobec wszystkich krajów, które wyjechały lub wyjadą 9 maja, jest bardzo proste: nie możemy odpowiadać za to, co dzieje się na terytorium Federacji Rosyjskiej. To oni zapewniają wam bezpieczeństwo, dlatego nie damy wam żadnych gwarancji. Ponieważ nie wiemy, co Rosja zrobi w tych dniach - dodał, sugerując, że Rosjanie mogą pokusić się o sabotaż.