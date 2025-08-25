"Będziemy zaangażowani wojskowo". Deklaracja kraju NATO ws. Ukrainy
Finlandia będzie zaangażowana wojskowo w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy - powiedział szef fińskiego rządu Petteri Orpo. Dodał jednak, że priorytetem fińskiej armii jest obrona własnego terytorium z uwagi na długą granicę z Rosją. W związku z tym Helsinki, w wsparciu Ukrainy, nie wykluczają np. ograniczonego udziału sił powietrznych lub morskich w ewentualnej operacji.
- To nie jest drobnostka wysłać fińskich żołnierzy na misje bojowe - stwierdził premier Orpo w wywiadzie dla radia Yle.
- Ze względu na szczególną pozycję Finlandii, jako kraju sąsiadującego z z Rosją, decyzja o konkretnej roli kraju w budowę gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy musi zostać najpierw omówiona w parlamencie - powiedział premier.
Wojna na Ukrainie. Petteri Orpo: Nie akceptujemy rosyjskich wojsk na Ukrainie
Premier Orpo przypomniał przy tym, że Finlandia od początku wojny obronnej Ukrainy jest zaangażowana politycznie i wojskowo poprzez systematyczne dostawy pomocy zbrojeniowej oraz szkoleniowej dla ukraińskiej armii.
Ponadto od lutego tego roku współtworzy tzw. koalicję chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę, pod przywództwem Wielkiej Brytanii i Francji.
Szef fińskiego rządu podkreślił, że ogólne ramy gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy dotyczą przede wszystkim wzmocnienia istniejących zdolności tego kraju.
- Rosja twierdzi, że nie akceptuje zachodnich wojsk na Ukrainie. W odpowiedzi możemy powiedzieć, że nie akceptujemy rosyjskich wojsk na Ukrainie - stwierdził Orpo, odnosząc się do żądań Moskwy. Według Orpo jeśli Rosja nie zaangażuje się w proces pokojowy, zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Ukrainy również zostanie wzmocnione.
Finlandia. "Priorytetem jest obrona własnego terytorium"
Z kolei zdaniem ministra obrony Anttiego Hakkanena "zachodni sojusznicy rozumieją, że Finlandia ma ponad 1300 km wspólnej granicy z Rosją i priorytetem jest jej zabezpieczenie, co do milimetra".
To zostanie uwzględnione w ustalaniu gwarancji, a obecnie analizowane są różne opcje - podsumował szef fińskiego resortu obrony. Dotychczasowa linia władz zakładała, że głównym zadaniem fińskiej armii jest obrona własnego terytorium.