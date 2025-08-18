Ukraiński przywódca podziękował prezydentowi USA za zaangażowanie w próby przywrócenia pokoju na Ukrainie. Podczas poniedziałkowego spotkania w Białym Domu dodał, że najważniejsze na ten moment jest "powstrzymanie wojny".

Podczas spotkania obu prezydentów z dziennikarzami pojawiła się kwestia ewentualnego spotkania dwóch liderów z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Trójstronne spotkanie z Putinem. Trump i Zełenski są "za"

Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że "jest gotowy do trójstronnego spotkania".

Prezydent Donald Trump zapowiedział z kolei, że zadzwoni do przywódcy Rosji po spotkaniu z prezydentem Ukrainy. Stwierdził, że "istnieje możliwość, iż trzej przywódcy spotkają się w ten sposób".

- Myślę, że są znaczące szanse na zakończenie wojny po takim spotkaniu - mówił amerykański polityk.

Trójstronne spotkanie Trumpa i Zełenskiego. Niejasne stanowisko Rosji

Strona rosyjska od początku wojny była konsekwentnie przeciwna spotkaniu Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim. Dyktator określił ukraińskiego prezydenta mianem "przywódcy kijowskiej junty", oskarżył go też o nadużywanie substancji psychoaktywnych.

Z biegiem czasu stanowisko Putina zaczęło się jednak zmieniać.

- Mamy wielu przyjaciół, gotowych nam pomóc w zorganizowaniu takiego przedsięwzięcia. Jednym z przyjaciół jest prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Sądzę, że podejmiemy w tej sprawie decyzję, ale to byłoby odpowiednie miejsce - powiedział Putin na początku sierpnia pdczas spotkania z przywódcą ZEA, Mohammedem bin Zajidem Al Nahjanem.

Dodał jednak, że aby do takiego spotkania doszło to "muszą zostać spełnione pewne warunki".

- Wielokrotnie już mówiłem, że generalnie nie mam nic przeciwko temu, jest to możliwe (...). Ale żeby to się stało, muszą zostać stworzone pewne warunki. Niestety, wciąż jesteśmy daleko od stworzenia takich warunków - oznajmił rosyjski dyktator. Nie sprecyzował, o jakie warunki konkretnie chodzi.

Pewnym przełomem w doprowadzeniu do bezpośrednich rozmów przywódców zwaśnionych stron była deklaracja Trumpa. Amerykański prezydent zaproponował trójstronne spotkanie z jego udziałem.

Amerykańskie media sugerują, że republikański polityk w czasie spotkania z Putinem na Alasce miał złożyć propozycję przeprowadzenia takich rozmów. Kreml zaprzeczył jednak, że taki temat został w ogóle poruszony.

Spotkanie trzech przywódców w Genewie? Nieoficjalne ustalenia

Chęć organizacji takiego spotkania wyraziły władze Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Z medialnych doniesień wynika jednak, że do ewentualnej rozmowy trzech przywódców mogłoby dojść w Europie.

"Zełenski i Trump prawdopodobnie preferują Rzym, a w szczególności Watykan, ale Putin preferuje Genewę" - przekazała w poniedziałek telewizja Sky News powołując się na swoje nieoficjalne źródła.

Źródło: Reuters

