Wołodymyr Zełenski przekazał w niedzielę w mediach społecznościowych, że planowana kolejna wymiana jeńców to efekt rozmów sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustema Umerowa ze stroną rosyjską.

"Przygotowywana jest wymiana 1200 naszych ludzi, którzy są obecnie w niewoli. Musimy sprowadzić wszystkich do domu - zarówno wojskowych, jak i cywilów - bez względu na to, jak trudne może to być" - podkreślił prezydent Ukrainy.