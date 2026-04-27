Będzie dodatkowa mobilizacja w Ukrainie. Resort może wezwać 1,6 mln osób
Rzeczniczka praw ukraińskich żołnierzy Olha Reszetyłowa wyznała, że Ukraina mierzy się z kryzysem w kwestii mobilizacji. - Problem leży w komunikacji państwa ze społeczeństwem na temat potrzeb obronnych - oceniła. Ministerstwo Obrony planuje wezwać do służby dodatkowe 1,6 mln Ukraińców, twierdząc, że powinni wykazać się społeczną odpowiedzialnością.
W skrócie
- Olha Reszetyłowa poinformowała, że Ukraina mierzy się z kryzysem w kwestii mobilizacji żołnierzy i problemami w komunikacji państwa ze społeczeństwem na temat potrzeb obronnych.
- Ministerstwo Obrony planuje wezwać do służby dodatkowe 1,6 mln Ukraińców, podkreślając konieczność społecznej odpowiedzialności.
- Przygotowywana reforma poboru przeniesie odpowiedzialność za doprowadzenie poborowych na policję oraz przewiduje większą transparentność warunków służby.
Ukraiński resort obrony przygotowuje reformę poboru żołnierzy na czas wojny z Rosją. Nowe przepisy mają obarczyć policję odpowiedzialnością za doprowadzenie poborowych przed komisję wojskową, ściągając ten obowiązek z żołnierzy centrum rekrutacji.
Ponadto w poniedziałek poinformowano, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył do Rady Najwyższej decyzję o przedłużeniu stanu wojennego i powszechnej mobilizacji.
Mobilizacja w Ukrainie. Armia mierzy się z kryzysem
W wywiadzie dla Ukraińskiej Prawdy Olha Reszetyłowa została zapytana o niebezpieczne incydenty,w tym strzelaniny, do których dochodzi podczas próby poboru żołnierzy.
- Jesteśmy już w punkcie, w którym mamy kryzys w kwestii mobilizacji. Odbywa się to co miesiąc, gdy do armii przybywa określona liczba rekrutów - odpowiedziała rzecznika praw żołnierzy w Ukrainie.
Zdaniem urzędniczki problemem są braki w komunikacji między rządem Ukrainy a obywatelami. - Dużo mówimy o odpowiedzialności państwa, a niewiele o odpowiedzialności tej części społeczeństwa, która unika służby, opiera się wojsku i trochę zapomina, że Ukraina jest w stanie wojny od 12 lat - powiedziała, dodając, że ludzie "muszą pamiętać o swojej odpowiedzialności".
Nowe pobory do ukraińskiego wojska. Chodzi o ponad 1,5 mln osób
Rzeczniczka przekazała, że według Ministerstwa Obrony Ukrainy armię może zasilić jeszcze 1,6 mln osób. - Oczywiste jest, że wtedy mogłaby się odbywać rotacja (na polu walki - red.) - podkreśliła. Chodzi o umożliwienie wcześniejszego wycofania żołnierzy z pozycji i zastąpienia ich nowymi.
Jednocześnie Reszetyłowa wskazała na konieczność jasnego informowania żołnierzy, ile lat spędzą w wojsku, aby uniknąć w ten sposób paniki spowodowanej wątpliwościami co do warunków ich kontraktów.
- Taka transparentność sprawi, że ludzie będą chętniej szli na służbę. Powinniśmy powiedzieć, że wyciągnęliśmy wnioski z błędów i proponujemy przyjść (do wojska - red.) na 2-3 lata. Moim zdaniem byłoby to sprawiedliwe - wyjaśniła.
Źródło: Ukraińska Prawda