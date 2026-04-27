W skrócie Olha Reszetyłowa poinformowała, że Ukraina mierzy się z kryzysem w kwestii mobilizacji żołnierzy i problemami w komunikacji państwa ze społeczeństwem na temat potrzeb obronnych.

Ministerstwo Obrony planuje wezwać do służby dodatkowe 1,6 mln Ukraińców, podkreślając konieczność społecznej odpowiedzialności.

Przygotowywana reforma poboru przeniesie odpowiedzialność za doprowadzenie poborowych na policję oraz przewiduje większą transparentność warunków służby.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ukraiński resort obrony przygotowuje reformę poboru żołnierzy na czas wojny z Rosją. Nowe przepisy mają obarczyć policję odpowiedzialnością za doprowadzenie poborowych przed komisję wojskową, ściągając ten obowiązek z żołnierzy centrum rekrutacji.

Ponadto w poniedziałek poinformowano, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył do Rady Najwyższej decyzję o przedłużeniu stanu wojennego i powszechnej mobilizacji.

Mobilizacja w Ukrainie. Armia mierzy się z kryzysem

W wywiadzie dla Ukraińskiej Prawdy Olha Reszetyłowa została zapytana o niebezpieczne incydenty,w tym strzelaniny, do których dochodzi podczas próby poboru żołnierzy.

- Jesteśmy już w punkcie, w którym mamy kryzys w kwestii mobilizacji. Odbywa się to co miesiąc, gdy do armii przybywa określona liczba rekrutów - odpowiedziała rzecznika praw żołnierzy w Ukrainie.

Zdaniem urzędniczki problemem są braki w komunikacji między rządem Ukrainy a obywatelami. - Dużo mówimy o odpowiedzialności państwa, a niewiele o odpowiedzialności tej części społeczeństwa, która unika służby, opiera się wojsku i trochę zapomina, że Ukraina jest w stanie wojny od 12 lat - powiedziała, dodając, że ludzie "muszą pamiętać o swojej odpowiedzialności".

Nowe pobory do ukraińskiego wojska. Chodzi o ponad 1,5 mln osób

Rzeczniczka przekazała, że według Ministerstwa Obrony Ukrainy armię może zasilić jeszcze 1,6 mln osób. - Oczywiste jest, że wtedy mogłaby się odbywać rotacja (na polu walki - red.) - podkreśliła. Chodzi o umożliwienie wcześniejszego wycofania żołnierzy z pozycji i zastąpienia ich nowymi.

Jednocześnie Reszetyłowa wskazała na konieczność jasnego informowania żołnierzy, ile lat spędzą w wojsku, aby uniknąć w ten sposób paniki spowodowanej wątpliwościami co do warunków ich kontraktów.

- Taka transparentność sprawi, że ludzie będą chętniej szli na służbę. Powinniśmy powiedzieć, że wyciągnęliśmy wnioski z błędów i proponujemy przyjść (do wojska - red.) na 2-3 lata. Moim zdaniem byłoby to sprawiedliwe - wyjaśniła.

Źródło: Ukraińska Prawda

