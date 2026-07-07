W skrócie Wojska ukraińskie przeprowadziły udany atak na budynek używany przez elitarną rosyjską jednostkę Rubikon w Pokrowsku, powodując zniszczenie bazy dronów, zapasów amunicji i ośrodka szkoleniowego.

Według ukraińskich źródeł, w wyniku uderzenia zniszczono dwa punkty łączności, zapasy amunicji, w tym chemicznej, oraz wyeliminowano od 10 do 15 rosyjskich żołnierzy.

Rubikon, powołany w 2025 roku, jest elitarną jednostką rosyjskiego wojska wyspecjalizowaną w obsłudze dronów i według treści artykułu odgrywał kluczową rolę na froncie.

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Informacje o udanym ataku ukraińskich sił przekazał w mediach społecznościowych Siódmy Korpus Wojsk Powietrzno-Desantowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wpis uzupełniono nagraniem, na którym pokazano moment uderzenia.

Na filmie widać, jak wielopiętrowy budynek zamienia się w gruzy bezpośrednio po uderzeniu. Ukraiński pocisk trafił w jego dolną część, zaburzając stabilność całej konstrukcji. Ta następnie całkowicie runęła w ogromnej chmurze pyłu.

Ukraina - Rosja. Baza elitarnego Rubikonu trafiona

"Zniszczony budynek w dzielnicy Łazurny w Pokrowsku od dłuższego czasu służy jako baza pilotów. Co więcej, w wrogich oddziałach obecnych w tej okolicy zauważono instruktorów jednostki Rubikon, którzy zajmowali się szkoleniem operatorów bezzałogowych statków powietrznych" - czytamy w komunikacie ukraińskiej armii.

W wyniku ataku zniszczono dwa punkty łączności załóg bezzałogowych statków powietrznych, zapas amunicji, w tym również chemicznej, oraz wyeliminowano od 10 do 15 rosyjskich żołnierzy.

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Uderzenie poprzedziły staranne przygotowania, przeprowadzone przez 25. Samodzielną Brygadę Powietrznodesantową Siczesława. Ukraińskie wojsko odnotowało w tym miejscu stałą aktywność, pracę rosyjskiego rozpoznania powietrznego, a także odkryło połączenia Wi-Fi, routery, anteny i terminale Starlink służące do koordynacji i sterowania dronami.

Wojskowi z Ukrainy podkreślili, że południe Pokrowska, gdzie przeprowadzono atak, jest obecnie kluczowym miejscem lokalizowania rosyjskiego personelu wojskowego. Rosjanie wybrali ten region, licząc na niższe ryzyko ukraińskich ataków.

Wojna w Ukrainie. Kijów uderzył w elitarną jednostkę wojska Rosji

Centrum Zaawansowanych Technologii Bezzałogowych Rubikon to powołana w 2025 roku elitarna jednostka rosyjskiego wojska, specjalizująca się w obsłudze dronów i traktowana priorytetowo przez władze w Moskwie.

Jej pojawienie się na linii frontu w rejonie Konstantynówki wiosną zeszłego roku było opisywane jako "punkt zwrotny" w zakresie obsługi i wykorzystania dronów do realizacji celów taktycznych w armii Rosji.

Działania żołnierzy z Rubikonu, chętnie sięgających po najnowsze rozwiązania technologiczne, przełożyła się na wyraźną poprawę skuteczności rosyjskiego wojska i powstanie stref śmierci" na linii frontu.





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