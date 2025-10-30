W skrócie Rosja ostrzega przed "bardzo bolesną" odpowiedzią na ewentualną konfiskatę zamrożonych aktywów na Zachodzie.

Marija Zacharowa stwierdziła, że reakcja Moskwy będzie "wyważona" i ma na celu "rekompensatę wyrządzonych szkód".

Unia Europejska odkłada ostateczną decyzję w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Marija Zacharowa zagroziła "bardzo bolesną" reakcją w razie konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów.

Rzeczniczka rosyjskiego resortu spraw zagranicznych oświadczyła, że Rosja odpowie "bardzo boleśnie", jeśli jej aktywa na Zachodzie zostaną skonfiskowane.

Rosja: Marija Zacharowa ostrzega Zachód. "Bardzo bolesna odpowiedź"

Propagandowa agencja Interfax zacytowała wypowiedź rosyjskiej urzędniczki, z której wynika, iż "nikt nie będzie mógł uchylić się" od - jak mówiła Zacharowa - "tak zwanej odpowiedzialności zbiorowej przy wdrażaniu inicjatyw konfiskacyjnych".

Zacharowa zapowiedziała też, że "zgodnie z zasadą wzajemności Rosja udzieli wywłaszczycielom gwarantowanej i bardzo bolesnej odpowiedzi".

Według niej odpowiedź Moskwy "będzie wyważona" i "skoncentrowana na zrekompensowaniu wyrządzonych szkód".

Konfiskata zamrożonych rosyjskich aktywów. UE odkłada decyzję

Premier Węgier Viktor Orban mówił wcześniej, iż obawia się, że wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy może stać się "zwiastunem" wojny rosyjsko-europejskiej.

Kilka dni temu Rada Europejska zatwierdziła konkluzje dotyczące Ukrainy, z których zniknęła wzmianka o wykorzystaniu środków z zamrożonych aktywów Rosji jako wsparcia dla Kijowa.

O zmianę wnioskowała przede wszystkim Belgia, jednak Unia Europejska zapewniła, że kwestia wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów jako wsparcia finansowego dla Ukrainy pozostaje tematem obrad, a ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w grudniu 2025 roku.

Źródło: Ukraińska Prawda

USA redukują obecność wojskową w Europie. Wiceszef MON: Jesteśmy w procesie negocjacyjnym Polsat News Polsat News