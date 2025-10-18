W skrócie Rosyjskie wojska poczyniły postępy w rejonie Pokrowska oraz w okolicach wsi Torśke i Nowoiwaniwka.

Ukraińscy żołnierze odpierają liczne ataki przeciwnika, choć okupanci wykorzystują trudne warunki pogodowe i zakłócenia elektroniczne do infiltracji.

Eksperci przewidują, że wraz z nadejściem zimy tempo działań zbrojnych obu stron może znacznie spaść, co utrudni ruchy wojsk i maskowanie.

O postępach rosyjskiej armii w Ukrainie informują analitycy z projektu DeepState. Z przekazanych przez nich informacji wynika, że okupanci w ciągu ostatniej doby posunęli się naprzód w pobliżu kilku miejscowości.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie prą naprzód w kierunku Pokrowska

Największe ataki wojsk Federacji Rosyjskiej odnotowano w rejonie Pokrowska w obwodzie donieckim. Jak czytamy, ukraińscy żołnierze powstrzymali tam 37 szturmów przeprowadzonych przez Rosjan.

W pobliżu miasta Pokrowsk okupanci poczynili jednak postępy i przedzierają się naprzód. Podobnie, zdaniem analityków, także w kierunku wsi Torśke.

Z niepotwierdzonych informacji przekazywanych przez rosyjskiego blogera wojskowego, na którego powołuje się Instytut Studiów nad Wojną (ISW), wynika, że okupanci mieli posunąć się naprzód w centralnej i zachodniej części Pokrowska oraz na zachód od miasta.

"Nagrania z geolokalizacją opublikowane 16 i 17 października pokazują siły rosyjskie w zachodniej i środkowej części Pokrowska, co ISW ocenia jako misje infiltracyjne" w rejonie - przekazali w raporcie eksperci.

Zdaniem rosyjskiego blogera wojskowego okupanci "wykorzystują złą pogodę, walkę elektroniczną, a także ataki na ukraińskich operatorów dronów", aby nacierać na froncie.

Ukraińscy żołnierze odpierają szturm okupantów. Ataki nie tylko w Pokrowsku

Wrogie ataki, oprócz obwodu donieckiego, miały miejsce także w obwodzie zaporoskim. "W szczególności Rosjanie posunęli się w kierunku miejscowości Nowoiwaniwka" - przekazali analitycy DeepState.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował z kolei, że łącznie w ciągu ostatniej doby odnotowano 128 starć.

Tymczasem zdaniem ekspertów wraz z nadejściem zimy tempo działań militarnych - zarówno po stronie Rosji, jak i Ukrainy - spadnie. Ruchy na linii starć mogą być maksymalnie ograniczone, a nawet zaniknąć na długie miesiące.

Jak zauważono, nie chodzi jednak całkowicie o warunki terenowe, które mogą utrudniać poruszanie się pojazdów wojskowych, a o brak pokrywy roślinnej. Może to przeszkadzać m.in. w skutecznym maskowaniu i jednocześnie zwiększać szanse działania środków rozpoznania.

