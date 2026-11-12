Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Atakowali osiem godzin. Celem największy taki obiekt w Rosji. "Nigdy dotąd"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Ukraina potwierdza, że w środę przeprowadziła atak na największą rosyjską rafinerię ropy naftowej. Przez osiem godzin Omsk na Syberii znajdował się pod ciągłym ostrzałem dronów. Ukraińskie maszyny musiały pokonać trzy tysiące kilometrów. Nigdy dotąd bezzalogowce nie atakowały rafinerii położonej tak daleko w głąb Rosji - informują Siły Zbrojne Ukrainy.

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Kłęby dymu i ogień obok rozświetlone z powodu pożaru niebo w Omsku
Ukraińskie drony przez osiem godzin atakowały OmskExilenova_Pus/X, STRINGER/ANADOLU AGENCYAFP

W skrócie

  • W Omsku na Syberii Ukraina przeprowadziła atak na największą rafinerię ropy naftowej w Rosji, należącą do Gazpromu. Drony musiały pokonać 3000 kilometrów.
  • Omsk był atakowany przez osiem godzin, co zmusiło władze do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad regionem i ograniczenia dostępu do internetu mobilnego.
  • Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych poinformowały, że nigdy dotąd ich drony nie zaatakowały rafinerii położonej tak daleko w głąb terytorium Rosji.
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Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych przeprowadziły w środę atak na rosyjską rafinerię ropy naftowej w Omsku. Był to trzeci atak na ten obiekt od czasu rozpoczęcia przez Rosję inwazji w 2022 roku.

Ukraińskie drony nigdy nie dotarły tak daleko. Pokonały trzy tys. kilometrów

Rafineria znajduje się 2500 kilometrów od granicy z Ukrainą, a drony dalekiego zasięgu musiały pokonać 3000 kilometrów zanim dotarły do celu - poinformowały ukraińskie Siły Operacji Specjalnych w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jak podały, żaden ukraiński atak dronowy na rosyjską rafinerię nie sięgał dotąd tak daleko w głąb terytorium Rosji.

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Rafineria w Omsku jest największą rafinerią ropy naftowej w Rosji. Przetwarza ona ponad 21 milionów ton ropy rocznie. Zakład, należący do państwowego giganta energetycznego Gazpromu, produkuje benzynę, olej napędowy i paliwo lotnicze, a także produkty petrochemiczne.

Zakład w Omsku wytwarza jeden na każde sześć litrów rosyjskiej benzyny i oleju napędowego.

Największa rosyjska rafineria w ogniu. Atak trwał osiem godzin

Jak wcześniej podawali miejscowi urzędnicy i media, w środę rosyjskie miasto Omsk, położone w azjatyckiej części Rosji, w południowo-zachodniej Syberii, przez ponad osiem godzin znajdowało się pod ciągłym ostrzałem dronów.

Gubernator obwodu omskiego Witalij Chocenko podawał w ciągu dnia, że ukraińskie drony atakują region i wzywał mieszkańców do pozostania w domach.

Syreny alarmowe rozbrzmiewały w mieście przez ponad osiem godzin, a lokalne kanały w serwisie Telegram donosiły, że przestrzeń powietrzna regionu została zamknięta i że wprowadzono ograniczenia w dostępie do internetu mobilnego.

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"Mieszkańcy zgłosili pożar w pobliżu rafinerii ropy naftowej w Omsku, który wybuchł w wyniku ataku" - przekazał niezależny rosyjski kanał na Telegramie Astra. Analiza przeprowadzona przez ten serwis potwierdziła, iż w pobliżu obiektu pojawił się ogień, choć dokładny cel ataku nie był wówczas znany. Nie wiadomo też, jaka dokładnie jest skala zniszczeń.

Wojna w Ukrainie. Rafineria w Omsku była atakowana już dwa razy

Chocenko informował, że służby ratunkowe zostały wysłane we wszystkie miejsca, które ucierpiały z powodu "spadających fragmentów dronów", ale nie sprecyzował, które obiekty zostały trafione.

Mieszkańcy po atakach zgłaszali również przerwy w dostawach prądu w niektórych dzielnicach.

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Siły ukraińskie dwukrotnie wcześniej uderzyły w rafinerię w Omsku - w lipcu i ponownie w październiku 2026 roku.

Po lipcowym ataku Sztab Generalny Ukrainy informował, że zakład ten produkuje szeroką gamę paliw, smarów i produktów petrochemicznych oraz że zaopatruje rosyjską armię. Wojsko podawało również, że rafineria w Omsku charakteryzuje się stopniem przerobu wynoszącym około 99 proc., co stanowi jeden z najwyższych wskaźników w Rosji.

Serwis Kyiv Independent pisze, że postęp ukraińskiego programu rozwoju dronów dalekiego zasięgu sprawił, że strategiczne obiekty położone głęboko na tyłach rosyjskich, jak rafineria w Omsku, stały się nowym, podatnym na ataki celem. Prezydent Wołodymyr Zełenski uznał "sankcje dalekiego zasięgu" za jedną z najsilniejszych form nacisku Ukrainy na Rosję.

Źródło: Kyiv Independent

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