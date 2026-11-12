W skrócie W Omsku na Syberii Ukraina przeprowadziła atak na największą rafinerię ropy naftowej w Rosji, należącą do Gazpromu. Drony musiały pokonać 3000 kilometrów.

Omsk był atakowany przez osiem godzin, co zmusiło władze do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad regionem i ograniczenia dostępu do internetu mobilnego.

Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych poinformowały, że nigdy dotąd ich drony nie zaatakowały rafinerii położonej tak daleko w głąb terytorium Rosji.

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Ukraińskie Siły Operacji Specjalnych przeprowadziły w środę atak na rosyjską rafinerię ropy naftowej w Omsku. Był to trzeci atak na ten obiekt od czasu rozpoczęcia przez Rosję inwazji w 2022 roku.

Ukraińskie drony nigdy nie dotarły tak daleko. Pokonały trzy tys. kilometrów

Rafineria znajduje się 2500 kilometrów od granicy z Ukrainą, a drony dalekiego zasięgu musiały pokonać 3000 kilometrów zanim dotarły do celu - poinformowały ukraińskie Siły Operacji Specjalnych w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jak podały, żaden ukraiński atak dronowy na rosyjską rafinerię nie sięgał dotąd tak daleko w głąb terytorium Rosji.

Rafineria w Omsku jest największą rafinerią ropy naftowej w Rosji. Przetwarza ona ponad 21 milionów ton ropy rocznie. Zakład, należący do państwowego giganta energetycznego Gazpromu, produkuje benzynę, olej napędowy i paliwo lotnicze, a także produkty petrochemiczne.

Zakład w Omsku wytwarza jeden na każde sześć litrów rosyjskiej benzyny i oleju napędowego.

Największa rosyjska rafineria w ogniu. Atak trwał osiem godzin

Jak wcześniej podawali miejscowi urzędnicy i media, w środę rosyjskie miasto Omsk, położone w azjatyckiej części Rosji, w południowo-zachodniej Syberii, przez ponad osiem godzin znajdowało się pod ciągłym ostrzałem dronów.

Gubernator obwodu omskiego Witalij Chocenko podawał w ciągu dnia, że ukraińskie drony atakują region i wzywał mieszkańców do pozostania w domach.

Syreny alarmowe rozbrzmiewały w mieście przez ponad osiem godzin, a lokalne kanały w serwisie Telegram donosiły, że przestrzeń powietrzna regionu została zamknięta i że wprowadzono ograniczenia w dostępie do internetu mobilnego.

"Mieszkańcy zgłosili pożar w pobliżu rafinerii ropy naftowej w Omsku, który wybuchł w wyniku ataku" - przekazał niezależny rosyjski kanał na Telegramie Astra. Analiza przeprowadzona przez ten serwis potwierdziła, iż w pobliżu obiektu pojawił się ogień, choć dokładny cel ataku nie był wówczas znany. Nie wiadomo też, jaka dokładnie jest skala zniszczeń.

Wojna w Ukrainie. Rafineria w Omsku była atakowana już dwa razy

Chocenko informował, że służby ratunkowe zostały wysłane we wszystkie miejsca, które ucierpiały z powodu "spadających fragmentów dronów", ale nie sprecyzował, które obiekty zostały trafione.

Mieszkańcy po atakach zgłaszali również przerwy w dostawach prądu w niektórych dzielnicach.

Siły ukraińskie dwukrotnie wcześniej uderzyły w rafinerię w Omsku - w lipcu i ponownie w październiku 2026 roku.

Po lipcowym ataku Sztab Generalny Ukrainy informował, że zakład ten produkuje szeroką gamę paliw, smarów i produktów petrochemicznych oraz że zaopatruje rosyjską armię. Wojsko podawało również, że rafineria w Omsku charakteryzuje się stopniem przerobu wynoszącym około 99 proc., co stanowi jeden z najwyższych wskaźników w Rosji.

Serwis Kyiv Independent pisze, że postęp ukraińskiego programu rozwoju dronów dalekiego zasięgu sprawił, że strategiczne obiekty położone głęboko na tyłach rosyjskich, jak rafineria w Omsku, stały się nowym, podatnym na ataki celem. Prezydent Wołodymyr Zełenski uznał "sankcje dalekiego zasięgu" za jedną z najsilniejszych form nacisku Ukrainy na Rosję.

Źródło: Kyiv Independent



