"Na polecenie Ukrenergo w obwodach kijowskim, dniepropietrowskim i odeskim wprowadzono awaryjne wyłączenia prądu" - przekazał największy prywatny operator energii w kraju, spółka DTEK.

Biuro prasowe Ukrenergo podało, że harmonogramy ograniczeń mocy dla odbiorców przemysłowych zostały również wprowadzone we wszystkich regionach kraju.

Zwrócono uwagę, że w szczególności w obwodzie czernihowskim operator systemu dystrybucyjnego stosuje obecnie trzyetapowe przerwy godzinowe.

Ukrenergo ostrzegło, że sytuacja w systemie energetycznym może ulec zmianie i zaleca śledzenie komunikatów na stronach regionalnych przedsiębiorstw dystrybucyjnych.

Zaapelowano też do obywateli o oszczędzanie energii.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderza w infrastrukturę krytyczną Ukrainy

W ostatnich tygodniach Kreml nasilił ataki lotnicze na ukraińskie obiekty energetyczne, kontynuując strategię z ostatnich trzech zim, które pozbawiły ludzi ogrzewania.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w czwartek, że Moskwa dąży do "wywołania chaosu i wywarcia presji psychologicznej" poprzez niszczenie obiektów energetycznych i linii kolejowych.

Według Zełenskiego rosyjskie ataki w tym roku już nadwyrężyły ukraińską infrastrukturę gazową, a kolejne uderzenia mogą zmusić jego kraj do zwiększenia importu tego surowca.

Masowy atak na Kijów i inne ośrodki miejskie w zeszłym tygodniu pozbawił prądu ponad milion gospodarstw domowych i firm w całym kraju. Dostawy wody również zostały przerwane.

W trakcie poniedziałkowego nalotu na Charków dostęp do energii straciło natomiast 30 tys. mieszkańców miasta.

Do ciężkich nalotów na terytoria kilku obwodów Ukrainy doszło również w nocy ze środy na czwartek.

Źródło: Reuters

