Ataki na systemy energetyczne w Ukrainie. Władze podjęły trudną decyzję
Państwowy operator ukraińskiej sieci elektroenergetycznej Ukrenergo przekazał, że wprowadził awaryjne przerwy w dostawie prądu we wszystkich regionach kraju po rosyjskich atakach na system energetyczny. Ostatnie naloty poważnie uszkodziły ukraińską infrastrukturę krytyczną.
"Na polecenie Ukrenergo w obwodach kijowskim, dniepropietrowskim i odeskim wprowadzono awaryjne wyłączenia prądu" - przekazał największy prywatny operator energii w kraju, spółka DTEK.
Biuro prasowe Ukrenergo podało, że harmonogramy ograniczeń mocy dla odbiorców przemysłowych zostały również wprowadzone we wszystkich regionach kraju.
Zwrócono uwagę, że w szczególności w obwodzie czernihowskim operator systemu dystrybucyjnego stosuje obecnie trzyetapowe przerwy godzinowe.
Ukrenergo ostrzegło, że sytuacja w systemie energetycznym może ulec zmianie i zaleca śledzenie komunikatów na stronach regionalnych przedsiębiorstw dystrybucyjnych.
Zaapelowano też do obywateli o oszczędzanie energii.
Wojna w Ukrainie. Rosja uderza w infrastrukturę krytyczną Ukrainy
W ostatnich tygodniach Kreml nasilił ataki lotnicze na ukraińskie obiekty energetyczne, kontynuując strategię z ostatnich trzech zim, które pozbawiły ludzi ogrzewania.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w czwartek, że Moskwa dąży do "wywołania chaosu i wywarcia presji psychologicznej" poprzez niszczenie obiektów energetycznych i linii kolejowych.
Według Zełenskiego rosyjskie ataki w tym roku już nadwyrężyły ukraińską infrastrukturę gazową, a kolejne uderzenia mogą zmusić jego kraj do zwiększenia importu tego surowca.
Masowy atak na Kijów i inne ośrodki miejskie w zeszłym tygodniu pozbawił prądu ponad milion gospodarstw domowych i firm w całym kraju. Dostawy wody również zostały przerwane.
W trakcie poniedziałkowego nalotu na Charków dostęp do energii straciło natomiast 30 tys. mieszkańców miasta.
Do ciężkich nalotów na terytoria kilku obwodów Ukrainy doszło również w nocy ze środy na czwartek.
Źródło: Reuters