Ataki na systemy energetyczne w Ukrainie. Władze podjęły trudną decyzję

Oprac.: Mateusz Balcerek

Państwowy operator ukraińskiej sieci elektroenergetycznej Ukrenergo przekazał, że wprowadził awaryjne przerwy w dostawie prądu we wszystkich regionach kraju po rosyjskich atakach na system energetyczny. Ostatnie naloty poważnie uszkodziły ukraińską infrastrukturę krytyczną.

Nocny atak na Ukrainę. Mieszkańcy wielu miast pozostają bez prąduViacheslav MadiievskyiAFP

"Na polecenie Ukrenergo w obwodach kijowskim, dniepropietrowskim i odeskim wprowadzono awaryjne wyłączenia prądu" - przekazał największy prywatny operator energii w kraju, spółka DTEK.

Biuro prasowe Ukrenergo podało, że harmonogramy ograniczeń mocy dla odbiorców przemysłowych zostały również wprowadzone we wszystkich regionach kraju.

Zwrócono uwagę, że w szczególności w obwodzie czernihowskim operator systemu dystrybucyjnego stosuje obecnie trzyetapowe przerwy godzinowe.

Ukrenergo ostrzegło, że sytuacja w systemie energetycznym może ulec zmianie i zaleca śledzenie komunikatów na stronach regionalnych przedsiębiorstw dystrybucyjnych.

Zaapelowano też do obywateli o oszczędzanie energii.

    Wojna w Ukrainie. Rosja uderza w infrastrukturę krytyczną Ukrainy

    W ostatnich tygodniach Kreml nasilił ataki lotnicze na ukraińskie obiekty energetyczne, kontynuując strategię z ostatnich trzech zim, które pozbawiły ludzi ogrzewania.

    Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w czwartek, że Moskwa dąży do "wywołania chaosu i wywarcia presji psychologicznej" poprzez niszczenie obiektów energetycznych i linii kolejowych.

    Według Zełenskiego rosyjskie ataki w tym roku już nadwyrężyły ukraińską infrastrukturę gazową, a kolejne uderzenia mogą zmusić jego kraj do zwiększenia importu tego surowca.

    Masowy atak na Kijów i inne ośrodki miejskie w zeszłym tygodniu pozbawił prądu ponad milion gospodarstw domowych i firm w całym kraju. Dostawy wody również zostały przerwane.

    W trakcie poniedziałkowego nalotu na Charków dostęp do energii straciło natomiast 30 tys. mieszkańców miasta.

    Do ciężkich nalotów na terytoria kilku obwodów Ukrainy doszło również w nocy ze środy na czwartek.

    Źródło: Reuters

