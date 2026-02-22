W skrócie Lotniska Domodiedowo, Wnukowo i Żukowski były czasowo zamykane w niedzielę z powodu ukraińskiego ataku dronów - podają Rosjanie.

Rosyjskie systemy obrony powietrznej zestrzeliły 71 ukraińskich dronów, w tym 11 kierujących się na Moskwę.

W nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, powodując pożary i ofiary.

Lotniska Domodiedowo, Wnukowo i Żukowski były w niedzielę czasowo zamykane. Lotnisko Szeremietiewo działało normalnie - poinformowała rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosawiacja).

Rosjanie donosili, że rzekomy ukraiński atak miał miejsce we wczesnych godzinach popołudniowych. Agencja Reutera podała po godzinie 15 polskiego czasu, że porty lotnicze działają już normalnie.

Praca lotnisk w Moskwie wstrzymana. Rosja o ataku ukraińskich dronów

Mer Moskwy Siergiej Sobianin w kolejnych wpisach na Telegramie poinformował, że 20 ukraińskich dronów zostało zniszczonych lub przechwyconych w drodze nad rosyjską stolicę.

Systemy obrony powietrznej Rosji zestrzeliły 71 ukraińskich dronów, w tym 11 lecących w kierunku Moskwy - poinformowało z kolei rosyjskie Ministerstwo Obrony, cytowane przez agencję Reutera.

Rosyjskie kanały nie przekazały informacji o zniszczeniach czy ofiarach. Prawdopodobnie żaden z bezzałogowców nie trafił cele. Obecnie praca tych obiektów odbywa się bez zakłóceń.

Ukraińcy nie skomentowali dotąd tych doniesień.

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Wiele domów stanęło w ogniu

Rosjanie tymczasem kontynuują intensywne bombardowanie Ukraińców. Siły Kremla przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę w nocy z soboty na niedzielę.

Kilkanaście osób, w tym dzieci, zostało poszkodowanych, a jedna zmarła. W wyniku ogromnego uderzenia na jedną z podkijowskich miejscowości kilka domów stanęło w ogniu.

Rakiety uderzyły też w amerykańską fabrykę w Trościańcu. "Moskwa nadal inwestuje więcej w ataki niż w dyplomację" - ocenił w niedzielę nad ranem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Lokalne siły powietrzne przekazały, że okupant wystrzelił 50 rakiet i 297 statków bezzałogowych.

W komunikacie na Telegramie ukraińskie wojsko przekazało, że jednostkom obrony powietrznej udało się zestrzelić lub zneutralizować 33 rakiety i 274 drony.

