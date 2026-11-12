W skrócie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła atak na rosyjski okręt rakietowy Naro-Fominsk klasy Bujan-M, który został trafiony w Zatoce Fińskiej.

Estoński minister obrony Martin Herem potwierdził, że uszkodzona jednostka, z której wydobywał się dym, skierowała się po ataku do portu w Petersburgu.

W trakcie uderzenia na port w Ust-Łudze zniszczono pięć zbiorników z produktami naftowymi, stację pomp oraz uszkodzono kluczowe urządzenie chłodzące.

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Do eksplozji doszło w środę nad ranem w Zatoce Fińskiej, w okolicach Gogłandu (około 40 km od wybrzeży Finlandii). SBU przekazała, że uderzenie było zaplanowane z wyprzedzeniem i stało się częścią nocnego ostrzału infrastruktury energetycznej w znajdującym się około 40 km od granicy Estonii porcie Ust-Ługa.

Mowa o okręcie rakietowym Floty Bałtyckiej "Naro-Fominsk" (klasa Bujan-M), mającym możliwość wystrzeliwania pocisków manewrujących Kalibr.

Atak w Zatoce Fińskiej. Rosyjski okręt w ogniu

Do tej pory nie wiadomo, jak duże są uszkodzenia okrętu. Źródła kanału Exilenova+ podają, że po ataku mogą potwierdzić się doniesienia o ofiarach śmiertelnych. Dane te nie zostały jeszcze potwierdzone.

Wiadomo, że po ataku okręt został skierowany do Petersburga, co potwierdził estoński minister obrony Martin Herem. Wskazał też, że z jednostki wyraźnie wydobywał się dym.

- Czy za tym atakiem stoją Ukraińcy, czy też doszło do jakiegoś wypadku - nie możemy tego potwierdzić - mówił wcześniej Herem.

Atak na port Ust-Ługa. Ukraińcy wymierzyli cios w infrastrukturę energetyczną wroga

Podczas ataku na port Ust-Ługa trafionych zostało pięć zbiorników z produktami naftowymi o łącznej pojemności 150 tys. metrów sześciennych.

Ukraińskie dowództwo przekazało w mediach społecznościowych, że uszkodzeniu uległa także część produkcyjna, w tym urządzenie chłodzenia powietrznego i stacja pomp. Trafiono także w nadbrzeże, skąd wyruszają tankowce transportujące produkty naftowe.

Ust-Ługa to jeden z kluczowych rosyjskich portów nad Bałtykiem, położony w obwodzie leningradzkim. "Przez jego terminale eksportowana jest rosyjska ropa naftowa i produkty ropopochodne, a dochody z tego tytułu finansują produkcję rakiet i dronów służących do ataków na Ukrainę" - napisano w oświadczeniu ukraińskiej armii.

Źródło: ERR



