W skrócie Ukraińskie siły przeprowadziły atak na zakład przetwórstwa gazu w Nieftiegorsku w obwodzie samarskim, gdzie wybuchł pożar.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy doszło również do ataku na Zakład Wotkiński w Udmurcji oraz cele w obwodzie donieckim i zaporoskim.

Siły Obronne Ukrainy poinformowały o uderzeniach ograniczających zdolności logistyczne i produkcyjne rosyjskiego wojska.

Zakład w Nieftiegorsku, który zaatakowany został przez ukraińskie siły, ma - według informacji podanych przez Siły Obronne Ukrainy - działać na rzecz zaspokajania potrzeb armii rosyjskiego okupanta.

Choć potwierdzono, że na terenie przedsiębiorstwa wybuchł pożar, nieznane są jeszcze poniesione przez Rosjan straty. Trwa analiza, po której poznać mamy skalę uderzenia.

Seria ukraińskich ataków. Uderzenia w energetykę i zakłady zbrojeniowe

21 lutego Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował także o kilku innych atakach. W nocy z piątku na sobotę przeprowadzono uderzenie z wykorzystaniem pocisków manewrujących FP-5 Flamingo.

Celem był znajdujący się na terenie Udmurcji Zakład Wotkiński. To około 1500 kilometrów od linii frontu - zauważa Biełsat.

Na terenie przedsiębiorstwa produkowane są międzykontynentalne pociski balistyczne RS-24 Jars, Jars-S, Jars-M, ZM-30 (R-30) Bulawa oraz pociski balistyczne typu 9M723-1 dla systemu operacyjno-taktycznego Iskander-M oraz 9-S-7760 dla lotniczego systemu rakietowego Kindżał.

Po ataku w zakładzie wybuchł pożar. Straty wroga są obecnie oceniane przez analityków.

Wojna w Ukrainie. Sztab Generalny o "ograniczaniu zdolności logistycznych" wroga

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał też informacje o ataku w obwodzie donieckim - udało się uderzyć w rosyjski magazyn paliwa i smarów, a także warsztat produkcji i konserwacji bezzałogowych statków powietrznych.

W obwodzie zaporoskim celem działań Ukraińców był natomiast magazyn materiałowo-techniczny, znajdujący się we wsi Łogi. "Straty wroga i ostateczna skala wyrządzonych szkód są wyjaśniane. Siły Obronne Ukrainy konsekwentnie ograniczają zdolności logistyczne i produkcyjne agresora, pozbawiając go zasobów do kontynuowania wojny" - czytamy w oświadczeniu ukraińskiej armii.

Źródła: Army Inform, Reuters, Biełsat

