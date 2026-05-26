W skrócie Ukraina przeprowadziła atak rakietami Storm Shadow na rosyjską infrastrukturę wojskową w okupowanym obwodzie ługańskim.

Pociski Storm Shadow, produkowane przez Wielką Brytanię, posłużyły do zniszczenia punktu dowodzenia i łączności rosyjskiej armii.

W ostatnich dniach naloty i uderzenia skierowano również w Briańsk, Krym i w obwód doniecki, gdzie ukraińska armia atakowała cele logistyczne i magazyny amunicji.

Sztab generalny Ukrainy poinformował, że w poniedziałek siły powietrzne wykorzystały pociski Storm Shadow do uderzenia w rosyjską infrastrukturę wojskową w okupowanym obwodzie ługańskim.

"Ukraina wykorzystała pociski manewrujące Storm Shadow, aby skutecznie zniszczyć ważny punkt dowodzenia i łączności wroga na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu ługańskiego" - czytamy w komunikacie wojska.

Storm Shadow w Ukrainie. Atak na własnym terytorium, celem pozycje Rosji

Pociski Storm Shadow, dostarczane przez Wielką Brytanię, w zależności od wersji mają zasięg od 250 do 560 kilometrów. Rakiety, wyposażone w zaawansowane systemy nawigacyjne, są zaprojektowane tak, by lecieć blisko ziemi z dużą prędkością, co zwiększa ich skuteczność w rażeniu celów.

"Ten atak podkreśla strategiczną dalekowzroczność, spójność planowania i przemyślane działania, które dowodzą, że żadna pozycja rosyjskiego agresora na terytorium Ukrainy nie jest bezpieczna" - ostrzega sztab generalny.

W marcu Ukraina wystrzeliła Storm Shadow w kierunku zakładu Kremnij El, dużego rosyjskiego producenta mikroelektroniki, który wytwarza komponenty wykorzystywane w systemach naprowadzania pocisków.

- Właśnie zakończyła się udana operacja - zaatakowano fabrykę w Briańsku. Zakład ten produkuje systemy naprowadzania do wszystkich typów pocisków Federacji Rosyjskiej - mówił wówczas prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraina atakuje nie tylko w Rosji, ale i w regionach okupowanych. "Musi być wolne"

Ukraina regularnie atakuje infrastrukturę wojskową nie tylko w Rosji, ale i na terytoriach okupowanych, próbując w ten sposób osłabić zdolność Moskwy do kontynuowania wojny.

W poniedziałek jeden z nalotów miał miejsce w pobliżu okupowanego przez Rosję Mariupola. "Terytorium Ukrainy musi być wolne od wojsk rosyjskich. Najpewniejszym sposobem osiągnięcia tego celu jest przesunięcie strefy sanitarnej dla logistyki wroga bliżej samej Rosji i okupowanego Krymu" - przekonuje ukraińska armia.

W nocy z poniedziałku na wtorek miał też miejsce atak na skład paliw w mieście Belets w obwodzie briańskim w Rosji. Jak informuje ukraiński sztab generalny, obiekt ten, położony około 60 kilometrów od północnej granicy Ukrainy, stanowił ważne ogniwo w dostawach paliwa dla rosyjskiej armii.

W tym samym komunikacie wspomniano również o dwóch udanych atakach na rosyjskie magazyny amunicji na okupowanym Krymie i w obwodzie donieckim. "Siły obronne Ukrainy nadal systematycznie zniechęcają Federację Rosyjską do prowadzenia zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie" - czytamy w oświadczeniu.





