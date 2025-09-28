Atak Rosji na Kijów. Uszkodzony budynek polskiej ambasady

Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak rakietowy i dronowy na Ukrainę. Szczególnie ucierpiał Kijów, gdzie odnotowano ofiary śmiertelne i zostało uszkodzonych wiele budynków, w tym polska ambasada.

- Pocisk albo element pocisku małokalibrowego przebił dach, przebił sufit, wpadł do pomieszczenia kuchennego. Straty nie są duże - przekazał Interii rzecznik MSZ Paweł Wroński. Nikt nie został ranny.

Atak na Kijów. Ucierpiała ambasada Polski

- Na miejscu są przedstawiciele ambasady, którzy przygotowali dokumentację. Ta zostanie przekazana ministerstwu - podał z kolei na antenie Polsat News Wroński.

Przedstawiciel MSZ zapewnił, że "placówka będzie pracowała dalej, niezależnie od okoliczności". - Ambasada pracuje normalnie pod przewodnictwem pana chargé d'affaires Piotra Łukasiewicza - dodał.

- Nasza ambasada działała podczas próby zdobycia Kijowa, ten dach był już łatany, nasza placówka działa, poradzimy sobie - tłumaczył Wroński.

Wojna w Ukrainie. Zmasowany atak Rosji na Kijów

W nocy z soboty na niedzielę rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy oraz przy użyciu dronów na liczne cele w całej Ukrainie. Roje dronów typu Shahed zagrażały Kijowowi i innym miastom.

Władze obwodu kijowskiego poinformowały o licznych pożarach zarówno budynków prywatnych, jak i publicznych oraz przemysłowych.

Agencja Reutera podała, że według niezależnych obserwatorów był to jeden z największych rosyjskich ataków na stolicę Ukrainy i otaczający ją region od początku wojny.

Rosja zaatakowała Ukrainę. Jest reakcja Wołodymyra Zełenskiego

Do nocnego nalotu odniósł się także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, nazywając go "nikczemnym". Zełenski przekazał, że wiele pocisków było wymierzonych w Kijów, gdzie uszkodzony został instytut kardiologii.

"Zmasowany atak Rosji na Ukrainę trwał ponad 12 godzin. Brutalne ataki, celowy, ukierunkowany terror przeciwko zwykłym miastom - prawie 500 dronów szturmowych i ponad 40 pocisków, w tym pociski Kindżał. Dziś rano rosyjsko-irańskie Szahedy znów pojawiły się na naszym niebie" - napisał polityk.

"Czas na zdecydowane działania jest już dawno spóźniony i liczymy na zdecydowaną odpowiedź ze strony Stanów Zjednoczonych, Europy, G7 i G20" - wezwał Zełenski.

