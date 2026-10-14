W skrócie Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, docelowo uderzając w infrastrukturę energetyczną i krytyczną, co spowodowało odcięcie prądu dla co najmniej 600 tys. osób.

Ukraińskie służby poinformowały o poważnych uszkodzeniach systemu elektroenergetycznego i kolejowego w kilku obwodach, a także o ofiarach śmiertelnych i rannych.

Wołodymyr Zełenski zaapelował do Donalda Trumpa o wprowadzenie surowych sankcji przeciw Rosji oraz przekazanie Ukrainie dodatkowych pocisków przechwytujących do systemów Patriot.

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Wołodymyr Zełenski poinformował o ataku we wpisie opublikowanym na platformie X. Jak podkreślił, celem rosyjskich uderzeń były obiekty energetyczne i infrastruktura krytyczna w Kijowie, obwodzie kijowskim oraz Charkowie.

W ciągu jednej nocy Rosjanie wystrzelili 39 rakiet balistycznych i wykorzystali ponad 120 dronów szturmowych.

"Celowany rosyjski atak rakietą balistyczną skierowany (był - red.) konkretnie przeciwko infrastrukturze energetycznej - przeciwko tej infrastrukturze, którą obejmuje ogłoszone przez prezydenta USA zawieszenie broni" - napisał ukraiński prezydent.

Jego zdaniem skala ataku świadczy o demonstracyjnym lekceważeniu stanowiska Stanów Zjednoczonych. "Rosja nie uważa oświadczeń prezydenta USA za wiążące" - ocenił Zełenski.

Ukraina: Setki tysięcy osób bez prądu. Poważne uszkodzenia infrastruktury

Według ukraińskiego przywódcy skutki nocnego ataku są rozległe. Co najmniej 600 tys. osób zostało pozbawionych dostaw energii elektrycznej, a awaria może objąć jeszcze większy obszar.

Zełenski przekazał, że poważne zniszczenia odnotowano w 26 obiektach ukraińskiego systemu elektroenergetycznego oraz czterech obiektach sektora naftowo-gazowego. Podkreślił również, że są ofiary śmiertelne i ranni po rosyjskich atakach.

Ukraiński prezydent podziękował ekipom naprawczym, pracownikom sektora energetycznego oraz personelowi Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy za działania podejmowane w celu usunięcia skutków ataku.

Jak podała agencja Reutera, ukraińskie siły powietrzne poinformowały w środę o zestrzeleniu czterech spośród 39 rakiet wystrzelonych przez Rosję. W komunikacie zaznaczono, że znaczna część pocisków balistycznych była wymierzona w infrastrukturę energetyczną.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła także w ukraińską kolej

Zmasowany atak objął również obiekty należące do państwowego przewoźnika kolejowego Ukrzaliznycja. Jak poinformował w środę dyrektor generalny spółki Oleksandr Percowski, rosyjskie siły przeprowadziły nocne uderzenia na infrastrukturę kolejową.

W oświadczeniu opublikowanym na Facebooku Percowski przekazał, że kolejne fale ataków były wymierzone w obwody: charkowski, kijowski, winnicki, chmielnicki i tarnopolski.

Ukraiński prezydent informował również, że według danych wywiadowczych Rosja przygotowuje się do kolejnych ataków rakietami balistycznymi. Podkreślał przy tym, że Ukraina nie otrzymała ostrzeżeń od zachodnich partnerów przed wcześniejszymi uderzeniami.

Zełenski apeluje do Trumpa. "Pokój może nadejść tylko poprzez siłę"

W obliczu kolejnych rosyjskich ataków Zełenski zwrócił się do Stanów Zjednoczonych i społeczności międzynarodowej o zdecydowaną reakcję. Jego zdaniem Moskwa zmarnowała szansę na deeskalację i wybrała dalsze prowadzenie wojny.

"Prosimy prezydenta Trumpa o nałożenie surowych sankcji na Rosję, zwłaszcza że niedawno uchwalona i podpisana ustawa senatora Lindsey'a Grahama upoważnia i reguluje takie środki" - napisał ukraiński przywódca.

Zaapelował również o przekazanie Ukrainie dodatkowych pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Jak zaznaczył, prezydent USA dysponuje narzędziami, które mogą pomóc w doprowadzeniu do pokoju poprzez wywieranie presji na agresora.

"Prosimy Stany Zjednoczone i wszystkich na świecie, którzy nie przymykają oczu na rzeczywistość, o odpowiedź - i to zdecydowaną odpowiedź" - podkreślił Zełenski.

Ukraiński prezydent zaznaczył, że żadne państwo nie powinno być pozostawione samo w obliczu rosyjskiej agresji. Podziękował też partnerom wspierającym Ukrainę i przypomniał o zasadzie pokoju poprzez siłę, odwołując się do polityki byłego prezydenta USA Ronalda Reagana.

"Pokój może nadejść tylko poprzez siłę, i prosimy Stany Zjednoczone, by pamiętały tę zasadę Reagana. Chwała Ukrainie!" - zakończył swój wpis.

Wcześniej Donald Trump ogłosił zawieszenie broni obejmujące sektor energetyczny. Moskwa kontynuowała jednak ataki na ukraińskie obiekty. Jak przypomina Reuters, amerykański prezydent zapewniał, że Waszyngton nadal dzieli się z Kijowem informacjami wywiadowczymi, jednocześnie naciskając na Ukrainę, by wstrzymała uderzenia na rosyjskie rafinerie.



