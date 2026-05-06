W skrócie W pierwszych minutach po ogłoszeniu przez Wołodymyra Zełenskiego "reżimu ciszy" Rosjanie dokonali ataku na Ukrainę, używając m.in. dronów i bomb kierowanych.

Rosyjskie drony typu Szahed uderzyły w domy mieszkalne w Charkowie, powodując pożar i raniąc dwie osoby, a ataki skierowano także na Dniepr, Pawłohrad i inne miasta.

We wtorek głównymi celami kolejnych rosyjskich ostrzałów były obiekty energetyczne, infrastruktura gazowo-naftowa, kolej oraz zakłady przemysłowe. Wykorzystano rakiety i 164 drony.

Już w pierwszych minutach tymczasowego zawieszenia broni Rosjanie przypuścili atak - donosi Ukraińska Prawda. "Reżim ciszy" ogłoszony przez Wołodymyra Zełenskiego zaczął obowiązywać o północy 6 maja. Eksplozje było słychać w Dnieprze, uderzono też w Charków.

"Reżim ciszy" w Ukrainie. Atak Rosji już w pierwszych minutach

W poniedziałek prezydent Ukrainy ogłosił wstrzymanie ognia, nazwane przez niego "reżimem ciszy". Przerwa w działaniach wojennych miała rozpocząć się o północy z wtorku na środę, jednak Rosja zaatakowała natychmiast po jej wejściu w życie.

Uderzenie przeprowadzono z wykorzystaniem bezzałogowców i lotniczych bomb kierowanych KAB. Alert powietrzny ogłoszono dziewięć minut po północy - objęto nim region wschodni oraz część regionu południowego i północnego.

Głośne eksplozje słychać było w Dnieprze, a wstępne ustalenia podane przez Ukraińską Prawdę wskazały, że Rosjanie zaatakowali przy użyciu dronów Szahed.

Przez całą noc spływały informacje przekazywane przez ukraińskie Siły Powietrzne. Z relacji wynika, że drony kierowano w stronę Pawłohradu, Charkowa, Izyumu i miejscowości Wilszanów. Z kolei rakiety wystrzelono nad obwodami sumskim, charkowskim, donieckim i zaporoskim.

Rosja uderzyła w Charków. Wykorzystano drony Shahed

Nad ranem burmistrz Charkowa Ihor Terechow poinformował, że jeden z Shahedów uderzył w dom znajdujący się w jednej z dzielnic mieszkalnych Charkowa, co doprowadziło do pożaru.

W sumie, jak przekazał Terechow, uszkodzono siedem domów. Do tej pory nie ustalono liczby ofiar. Jedna z osób została ranna. Szef charkowskiej administracji obwodowej Oleg Sinegubow doprecyzował, że była to 48-letnia kobieta, a poza nią po pomoc lekarską zwróciła się jeszcze jedna osoba.

"W wyniku ostrzału uszkodzone zostały trzy domy prywatne. Na miejscu ostrzału pracują wszystkie odpowiednie służby" - przekazał Sinegubow we wpisie zamieszczonym na Telegramie.

Serhij Sternenko: Działania agresora niweczą "zawieszenie broni" ogłoszone na 9 maja

Nocną rosyjską operację skomentował też doradca ukraińskiego ministra obrony Serhij Sternenko.

"Rosjanie naruszyli reżim ciszy i przeprowadzili szereg ataków na Ukrainę. Działania agresora niweczą ogłoszone przez Putina 'zawieszenie broni' na 9 maja" - oświadczył za pośrednictwem Telegramu.

Odniósł się tym samym do zapowiedzi Kremla o wstrzymaniu działań zbrojnych 8 i 9 maja, co ma związek z rosyjskimi obchodami Dnia Zwycięstwa. Zełenski stwierdził wówczas w odpowiedzi, że taka propozycja nie została do Ukrainy oficjalnie wystosowana.

Sternenko przekazał też informacje o atakach przypuszczonych w obwodzie zaporoskim, gdzie uderzono w obiekt infrastruktury przemysłowej. W Chersoniu użyto lotniczej bomby kierowanej KAB, a drony Shahed atakują Krzywy Róg - zrelacjonował.

Rosja uderza w infrastrukturę energetyczną, gazową i naftową

O rosyjskich atakach informowano również we wtorek. Premier Ukrainy Julia Swyrydenko zaznaczyła, że głównymi celami kolejnych rosyjskich ostrzałów były obiekty energetyczne, infrastruktura gazowo-naftowa, kolej oraz zakłady przemysłowe.

Siły Powietrzne Ukrainy powiadomiły, że wojska rosyjskie użyły do ataków 11 rakiet i 164 drony. Odpalono pociski Iskander i wypuszczono bezzałogowce typu Shahed, Gerbera, Itałmas. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła jedną rakietę i 149 dronów na północy, południu, wschodzie i centrum kraju.

Odnotowano uderzenia ośmiu pocisków balistycznych i 14 bezzałogowych statków powietrznych w 14 lokalizacjach, a także upadki zestrzelonych obiektów w dziesięciu lokalizacjach.

