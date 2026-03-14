W skrócie Rosjanie zaatakowali dronem pociąg pasażerski na trasie Smorodine-Worożba w obwodzie sumskim, uszkadzając lokomotywę.

Nikt nie został ranny, a wszyscy pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani.

Wcześniej tego dnia doszło do eksplozji rosyjskiego drona na obrzeżach Sum. Do podobnego ataku na pociąg doszło 8 marca.

Dron trafił w pociąg relacji Smorodine-Worożba w obwodzie sumskim, w rejonie miejscowości Nowosielica. Do ataku doszło około godz. 17.00 czasu lokalnego, czyli 18.00 w Polsce.

O zdarzeniu poinformowała prokuratura obwodu sumskiego. Nie ma informacji o ofiarach, wszyscy pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani. To nie pierwszy atak w sobotę w tym regionie.

Nad ranem rosyjski dron eksplodował na obrzeżach Sum - relacjonuje serwis Suspilne. Według mieszkańców, bezzałogowiec trafił między dwa domy. "W rezultacie fala uderzeniowa wybiła okna w domach, zniszczyła dachy i wywołała pożar" - wskazuje ukraińska redakcja.

Wojna w Ukrainie. Ataki na pociągi

Do podobnego zdarzenia na kolei doszło 8 marca. Wtedy Rosjanie trafili dronem w pociąg relacji Kijów-Sumy. Na pokładzie znajdowało się około 200 pasażerów. Szczęśliwie nikt nie zginął w ataku.

"Rano, prawie gdy zbliżaliśmy się do Sum, rozległ się odgłos eksplozji. W bardzo krótkim czasie pociąg zwolnił. Początkowo nie było jasne, co to było. Potem konduktorzy powiedzieli, że coś się pali i prawdopodobnie uderzyło w lokomotywę. Wysiadłem, spojrzałem. Najpierw zobaczyłem tylko dwie wybite szyby z boku (...). Nie było ognia. Dron uderzył w dach, zrobił ogromną dziurę" - relacjonował dziennikarz Mykoła Tymczenko, cytowany przez Suspilne.

