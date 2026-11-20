W skrócie Rosyjski atak rakietowy i dronowy na Lwów doprowadził do śmierci dwóch osób. Dziesięć zostało rannych i trafiło do miejskich szpitali.

Mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał, że w wyniku porannych nalotów uszkodzony został dworzec kolejowy Skniłów oraz budynek akademika.

Ukrenergo wprowadziło awaryjne harmonogramy przerw w dostawach prądu w obwodach lwowskim, zakarpackim i iwanofrankiwskim po uderzeniu w infrastrukturę energetyczną.

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Jak relacjonuje portal TSN, po północy we Lwowie kilkukrotnie ogłaszano żółty alarm lotniczy, a w nocy nad miastem operowały drony. Alarm czerwony ogłoszono tuż przed godz. 6 rano w piątek.

Wojna w Ukrainie. Atak rakietowy na Lwów, seria eksplozji w mieście

Po godz. 7 Siły Powietrzne Ukrainy informowały, że pociski manewrujące są wystrzeliwane w kierunku obwodu lwowskiego. Pierwsze eksplozje były jednak słyszane już wcześniej, około godz. 5, gdy w miasto uderzyły bezzałogowce odrzutowe. Kolejna seria wybuchów nastąpiła trzy godziny później.

"Niestety, dwie osoby zginęły. 10 rannych przewieziono do szpitali miejskich. Czterem osobom udzielono pomocy i wypisano na leczenie ambulatoryjne. Sześć osób nadal przebywa w szpitalach, dwie z nich w stanie ciężkim" - przekazał mer Lwowa Andrij Sadowy.

Polityk poinformował, że służby starają się także pomóc kilkunastu osobom, które z powodu ataku nie mogą wrócić do swojego domu. Podczas nalotów uszkodzony został między innymi dworzec kolejowy Skniłów oraz akademik.

Rosja uderza w ukraińską energetykę. Przerwy w dostawach prądu w trzech obwodach

Rosjanie obrali za cel również obiekty infrastruktury energetycznej w regionie. Szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozycki poinformował, że jeden z takich zakładów uszkodzono w rejonie stryjskim.

Komunikaty w tej sprawie przekazywał również Sadowy. "Z powodu ataku na infrastrukturę energetyczną regionu nastąpiły zakłócenia w transporcie energii elektrycznej i dostawach wody. Część przepompowni przełączono na zasilanie z agregatów prądotwórczych" - powiadamiał mieszkańców.

Ukraiński operator systemu przesyłowego energii elektrycznej Ukrenergo zdecydował, że w konsekwencji rosyjskich nalotów zostanie wprowadzony awaryjny harmonogram przerw w dostawach prądu w trzech obwodach: lwowskim, zakarpackim i iwanofrankowskim.

"The Kyiv Independent" podaje, że w ciągu ostatniej doby rosyjskie ataki w Ukrainie pochłonęły 12 ofiar, a 82 osoby zostały ranne.



