Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Atak rakietowy na Kijów. Są ofiary i dziesiątki rannych

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Aktualizacja

Co najmniej sześć osób zginęło, a dziesiątki zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów. W kierunku stolicy Ukrainy miało zostać wystrzelonych 10 pocisków balistycznych. W mieście było słychać serię silnych eksplozji. Wcześniej na Słowiańsk w obwodzie donieckim spadły bomby kierowane. W wyniku uderzenia śmierć poniosło pięć osób.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Płomienie i kłęby dymu unoszące się nad oświetlonym fragmentem Kijowa podczas nocnego ataku rakietowego
Trwa atak rakietowy na Kijów (Zdj. ilustracyjne) Anna VoitenkoAgencja FORUM

O godz. 11.25 czasu lokalnego (godz. 10.25 w Polsce) w Kijowie i obwodzie kijowskim oraz innych regionach Ukrainy ogłoszono alarm o zagrożeniu atakiem pociskami balistycznymi.

Jak przekazał Reuters powołując się na relacje świadków, w Kijowie słychać było liczne eksplozje, a ludzie zbiegali do schronów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował na platformie X, że w ataku zginęło co najmniej sześć osób. "Właśnie trwa operacja ratunkowa w obwodzie kijowskim, po rosyjskim ataku rakietowym. Wiadomo o dziesiątkach poszkodowanych" - czytamy.

Ukraina - Rosja. Atak rakietowy na Kijów. Wystrzelono pociski balistyczne

Według portalu Ukrainska Prawda celem ataku miał być jeden z poligonów, na którym odbywała się wystawa uzbrojenia, zorganizowana przez stowarzyszenie producentów systemów bezzałogowych.

Ukraińskie siły powietrzne ostrzegały przed pociskami zmierzającymi ⁠w kierunku miasta.

Zobacz również:

Ukraina - Rosja. Na niebie zaroiło się od dronów, potężne ataki Ukraińców
Wojna w Ukrainie

Na rosyjskim niebie zaroiło się od dronów. Potężne ataki Ukrainy

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Według agencji Unian Rosjanie uderzyli 10 pociskami balistycznymi.

Również w piątek w wyniku ataku bombami kierowanymi na Słowiańsk w obwodzie donieckim zginęło pięć osób, a dziewięć zostało rannych.

W nocy zaatakowany został rejon Odessy. Pociski i bezzałogowce uderzyły w budynki mieszkalne i infrastrukturę przemysłową. Ranna została kobieta i dziecko.

Ukraina uderzyła na terytorium Rosji. Trafione zakład zbrojeniowy i obiekt naftowy

Siły Obrony Ukrainy uderzyły w zakład zbrojeniowy w Kirowie w Rosji oraz obiekt naftowy na terytorium tego państwa - poinformował w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak zaznaczył, trwa operacja wymierzona w branżę logistyczną, która zaopatruje wojsko rosyjskie w komponenty do dronów i sprzęt nawigacyjny.

Zobacz również:

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej wskazał na dwa scenariusze, które mogą zaistnieć zimą
Wojna w Ukrainie

Zełenski dostał raporty, napięta atmosfera na Kremlu. "Dwa obozy"

Artur Pokorski
Artur Pokorski

Zakład w Kirowie dostarcza komponenty do sprzętu lotniczego i rakietowego okupanta, wykorzystywanego m.in. podczas zmasowanych ataków na nasze miasta i społeczności.

Według Zełenskiego ukraińskie "dalekosiężne sankcje" objęły obiekt naftowy oddalony o blisko 1350 km.

"Były także inne trafienia. Ważne, że trwa również operacja wymierzona w rosyjską logistykę, która zaopatruje armię okupanta w komponenty do dronów, sprzęt nawigacyjny i wyposażenie" - podkreślił Zełenski.

Zobacz również:

Rumuński myśliwiec F-16 zestrzelił drona
Świat

Dron wtargnął nad Rumunię. F-16 otworzył ogień

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak
"Graffiti": Czy Ziobro może liczyć na uczciwy proces? Wiceminister sprawiedliwości tłumaczyPolsat NewsPolsat News


Pełczyńska-Nałęcz w "Graffiti": Próbują mnie ożenić z MorawieckimPolsat News

Najnowsze