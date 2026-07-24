O godz. 11.25 czasu lokalnego (godz. 10.25 w Polsce) w Kijowie i obwodzie kijowskim oraz innych regionach Ukrainy ogłoszono alarm o zagrożeniu atakiem pociskami balistycznymi.

Jak przekazał Reuters powołując się na relacje świadków, w Kijowie słychać było liczne eksplozje, a ludzie zbiegali do schronów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował na platformie X, że w ataku zginęło co najmniej sześć osób. "Właśnie trwa operacja ratunkowa w obwodzie kijowskim, po rosyjskim ataku rakietowym. Wiadomo o dziesiątkach poszkodowanych" - czytamy.

Ukraina - Rosja. Atak rakietowy na Kijów. Wystrzelono pociski balistyczne

Według portalu Ukrainska Prawda celem ataku miał być jeden z poligonów, na którym odbywała się wystawa uzbrojenia, zorganizowana przez stowarzyszenie producentów systemów bezzałogowych.

Ukraińskie siły powietrzne ostrzegały przed pociskami zmierzającymi ⁠w kierunku miasta.

Według agencji Unian Rosjanie uderzyli 10 pociskami balistycznymi.

Również w piątek w wyniku ataku bombami kierowanymi na Słowiańsk w obwodzie donieckim zginęło pięć osób, a dziewięć zostało rannych.

W nocy zaatakowany został rejon Odessy. Pociski i bezzałogowce uderzyły w budynki mieszkalne i infrastrukturę przemysłową. Ranna została kobieta i dziecko.

Ukraina uderzyła na terytorium Rosji. Trafione zakład zbrojeniowy i obiekt naftowy

Siły Obrony Ukrainy uderzyły w zakład zbrojeniowy w Kirowie w Rosji oraz obiekt naftowy na terytorium tego państwa - poinformował w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak zaznaczył, trwa operacja wymierzona w branżę logistyczną, która zaopatruje wojsko rosyjskie w komponenty do dronów i sprzęt nawigacyjny.

Zakład w Kirowie dostarcza komponenty do sprzętu lotniczego i rakietowego okupanta, wykorzystywanego m.in. podczas zmasowanych ataków na nasze miasta i społeczności.

Według Zełenskiego ukraińskie "dalekosiężne sankcje" objęły obiekt naftowy oddalony o blisko 1350 km.

"Były także inne trafienia. Ważne, że trwa również operacja wymierzona w rosyjską logistykę, która zaopatruje armię okupanta w komponenty do dronów, sprzęt nawigacyjny i wyposażenie" - podkreślił Zełenski.

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