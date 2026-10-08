W skrócie Po zdarzeniu w Baszkortostanie wybuchł pożar w okolicach dużego kompleksu rafineryjno-petrochemicznego, znajdującego się ponad 1400 km od granicy z Ukrainą.

Analiza zdjęć sugeruje, że ogień pojawił się w pobliżu zakładów Gazprom Nieftiechim Saławat, gdzie przerabia się do 10 mln ton surowców rocznie i produkuje m.in. benzynę, olej napędowy, polietylen i amoniak.

Tej samej nocy ukraińskie wojsko przeprowadziło atak na lotnisko wojskowe Sieszcza oraz uderzenia w rosyjskie systemy walki radioelektronicznej, stację radiolokacyjną i infrastrukturę dronową.

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Do pożaru doszło kilka kilometrów od miasta Saławat. Jak podaje Ukraińska Prawda, powołując się na kanały Astra i Exilenova+, analiza opublikowanych zdjęć wskazuje, że ogień może znajdować się na terenie lub w rejonie zakładów Gazprom Nieftiechim Saławat.

Na tym etapie źródła nie podają, co dokładnie zostało trafione ani jaka jest skala ewentualnych zniszczeń.

Kompleks w Saławacie należy do największych tego typu zakładów w Rosji. Znajduje się około 1400 km od granicy z Ukrainą.

Pożar w rejonie zakładów Gazpromu. Przerabiają miliony ton surowców

Według przytoczonych informacji w Gazprom Nieftiechim Saławat przetwarza się do 10 mln ton surowców węglowodorowych rocznie. Zakłady należą do grupy Gazprom i wytwarzają ponad 150 rodzajów produktów.

Wśród nich są m.in. benzyna samochodowa, olej napędowy, mazut, bitum, polietylen, styren oraz amoniak.

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Nie byłby to pierwszy atak na ten kompleks. Zakłady były już wcześniej celem uderzeń dronów.

24 września 2025 roku w wyniku ataku uszkodzona została instalacja pierwotnego przerobu ELOU-AWT-6 (czyli jeden z elementów kompleksu odpowiedzialnych za wstępny przerób ropy naftowej - red.).

Kolejny atak nastąpił 14 lipca 2026 roku. W zakładach wybuchł wówczas pożar, a przerób ropy został całkowicie wstrzymany. Do następnego pożaru po ataku doszło 13 sierpnia 2026 roku.

Wojna w Ukrainie. Ukraińcy uderzyli też w rosyjskie lotnisko

Tej samej nocy ukraińskie wojsko przeprowadziło również atak na lotnisko wojskowe Sieszcza w obwodzie briańskim, położone około 150 km od granicy z Ukrainą. Ukraiński Sztab Generalny przekazał, że obiekt został trafiony, a skala wyrządzonych szkód jest obecnie oceniana.

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Sieszcza jest wykorzystywana przez rosyjskie lotnictwo transportowe. Stacjonują tam m.in. ciężkie samoloty An-124-100 Rusłan oraz Ił-76, służące do transportu żołnierzy, uzbrojenia i zaopatrzenia. Według danych systemu monitorowania pożarów NASA FIRMS po ataku pożar odnotowano w rejonie miejsc postojowych dla samolotów.

Ukraińcy poinformowali także o uderzeniach w rosyjskie systemy walki radioelektronicznej i stację radiolokacyjną w obwodzie briańskim. Ataki objęły ponadto infrastrukturę związaną z dronami uderzeniowymi oraz stanowiska dowodzenia na okupowanych terenach Ukrainy.

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Źródła: Ukraińska Prawda, Astra, Exilenova+



