W ataku ukraińskich dronów na port Tiemriuk, w pobliżu Kerczu w rosyjskim Kraju Krasnodarskim, uszkodzone zostały dwa zbiorniki z ropą naftową. Na miejscu wciąż pracują służby ratunkowe.

Ukraina uderza w rosyjski port. Drony trafiły w zbiorniki z ropą

Jak wynika ze wstępnych informacji sztabu operacyjnego Kraju Krasnodarskiego, w pożarze nikt nie ucierpiał. W akcji uczestniczyło łącznie 99 osób i 26 jednostek sprzętu, w tym personel Głównego Zarządu Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Kraju Krasnodarskiego.

Lokalne służby w czwartkowy poranek poinformowały, że powierzchnia pożaru zwiększyła się z początkowych 2000 m.kw. do 4000 m.kw. W związku z atakiem nie wykryto jednak żadnych wycieków ropy w wodach Zatoki Temriuk.

Rosyjska BBC wskazuje, że port jest w ostatnich tygodniach celem ataków ukraińskich dronów. Poprzedni incydent miał miejsce 12 grudnia, gdy drony uszkodziły "elementy infrastruktury portowej", powodując pożar.

Zmasowane ataki Rosji w Ukrainie

Podczas gdy ukraińskie drony uderzyły w strategiczny rosyjski port, armia Władimira Putina przeprowadziła serię ataków w obwodach czernihowskim, sumskim, odeskim, charkowskim i dniepropietrowskim.

W nocy ze środy na czwartek Federacja Rosyjska miała wystrzelić 131 dronów - poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy. Wojsku udało się przechwycić 106 statków bezzałogowych, co najmniej 22 drony przedostały się na Ukrainę, atakując 15 lokalizacji.

W wyniku nocnych ataków zginęły co najmniej cztery osoby, a 35 zostało rannych. Ponadto, rosyjska ofensywa pozbawiła prądu tysiące mieszkańców. Jak poinformowało ukraińskie Ministerstwo Energii, w obwodzie odeskim przerwy w dostawie prądu pogłębiły się w wyniku zniszczeń spowodowanych wcześniejszymi rosyjskimi atakami.

Źródło: The Kyiv Independent

