Atak na rosyjski port. Zbiorniki z ropą w ogniu
Ukraińskie drony uszkodziły dwa rosyjskie zbiorniki z ropą naftową w porcie Tiemriuk w Kraju Krasnodarskim. W ataku, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek, nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Sztab operacyjny przekazał, że powierzchnia pożaru zwiększyła się z 2000 do 4000 metrów kwadratowych. Tej samej nocy, Rosja również przeprowadziła serię ataków dronowych, zabijając cztery osoby.
W skrócie
- Ukraińskie drony uszkodziły dwa rosyjskie zbiorniki z ropą w porcie Tiemriuk, powodując duży pożar bez ofiar śmiertelnych.
- Rosyjskie służby ratunkowe walczą z rozszerzającym się pożarem, który objął już 4000 m.kw. powierzchni.
- Tego samego dnia Rosja przeprowadziła zmasowane ataki dronowe na Ukrainę, w których zginęły cztery osoby.
W ataku ukraińskich dronów na port Tiemriuk, w pobliżu Kerczu w rosyjskim Kraju Krasnodarskim, uszkodzone zostały dwa zbiorniki z ropą naftową. Na miejscu wciąż pracują służby ratunkowe.
Ukraina uderza w rosyjski port. Drony trafiły w zbiorniki z ropą
Jak wynika ze wstępnych informacji sztabu operacyjnego Kraju Krasnodarskiego, w pożarze nikt nie ucierpiał. W akcji uczestniczyło łącznie 99 osób i 26 jednostek sprzętu, w tym personel Głównego Zarządu Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Kraju Krasnodarskiego.
Lokalne służby w czwartkowy poranek poinformowały, że powierzchnia pożaru zwiększyła się z początkowych 2000 m.kw. do 4000 m.kw. W związku z atakiem nie wykryto jednak żadnych wycieków ropy w wodach Zatoki Temriuk.
Rosyjska BBC wskazuje, że port jest w ostatnich tygodniach celem ataków ukraińskich dronów. Poprzedni incydent miał miejsce 12 grudnia, gdy drony uszkodziły "elementy infrastruktury portowej", powodując pożar.
Zmasowane ataki Rosji w Ukrainie
Podczas gdy ukraińskie drony uderzyły w strategiczny rosyjski port, armia Władimira Putina przeprowadziła serię ataków w obwodach czernihowskim, sumskim, odeskim, charkowskim i dniepropietrowskim.
W nocy ze środy na czwartek Federacja Rosyjska miała wystrzelić 131 dronów - poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy. Wojsku udało się przechwycić 106 statków bezzałogowych, co najmniej 22 drony przedostały się na Ukrainę, atakując 15 lokalizacji.
W wyniku nocnych ataków zginęły co najmniej cztery osoby, a 35 zostało rannych. Ponadto, rosyjska ofensywa pozbawiła prądu tysiące mieszkańców. Jak poinformowało ukraińskie Ministerstwo Energii, w obwodzie odeskim przerwy w dostawie prądu pogłębiły się w wyniku zniszczeń spowodowanych wcześniejszymi rosyjskimi atakami.
Źródło: The Kyiv Independent