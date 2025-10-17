Do nalotu na Soczi doszło w nocy z czwartku na piątek. To największy letni kurort w Rosji - położony w Kraju Krasnodarskim, nad Morzem Czarnym, niedaleko granicy z Gruzją.

Około godziny 3 nad ranem mer Soczi poinformował, że system obrony powietrznej odparł atak dronów na miasto.

"Wszystkie służby są w stanie najwyższej gotowości. Koordynuje je sztab operacyjny miasta. Zwracam się z prośbą do mieszkańców Soczi i gości miasta o zachowanie spokoju i przestrzeganie niezbędnych środków bezpieczeństwa. Jeśli mieszkacie państwo w pobliżu wybrzeża, pod żadnym pozorem nie wychodźcie na zewnątrz, przebywajcie w odosobnionym pomieszczeniu bez okien" - napisał Andriej Proszunin.

Soczi. Atak dronów na miasto. Turyści ewakuowani

W tym samym czasie na kanale "Astra" w serwisie Telegram pojawił się film z Soczi, na którym słychać odgłosy syren i eksplozji. W materiale przekazano, że turyści, planujący wczasy nad Morzem Czarnym, są zwożeni z hoteli do piwnic, schronów i parkingów podziemnych.

Mer zaapelował do Rosjan, aby nie publikować w mediach społecznościowych nagrań wideo z operacji obrony, szczątków zestrzelonych celów ani działań służb specjalnych.

Jak informowały rosyjskie media, oprócz lotniska w Soczi, ograniczenia dotyczące startów i lądowań samolotów wprowadzono na ośmiu kolejnych lotniskach: w Krasnodarze, Samarze, Kałudze i Niżnym Nowogrodzie, Kazaniu, Niżnym Kamsku, Ufie i Jarosławiu.

Wojna w Ukrainie. "Eksport produktów naftowych z Rosji się załamał"

Wcześniej szef Głównego Zarządu Wywiadowczego Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow stwierdził, że "Rosja poniosła większe straty w wyniku ukraińskich ataków niż w wyniku zachodnich sankcji". Według niego obecna presja sankcyjna ze strony zachodnich partnerów na Rosję jest niewystarczająca.

"W rzeczywistości nasze ataki miały większy wpływ niż sankcje. To po prostu matematyczna prawda. Wyrządziliśmy Federacji Rosyjskiej o wiele większe szkody poprzez bezpośrednie działania militarne niż jakiekolwiek dotychczasowe ekonomiczne środki nacisku. To również nieprzyjemna prawda, która prowadzi nas do wniosku, że to zdecydowanie za mało" - podkreślił Budanow.

Bloomberg informował również, że ukraińskie drony gwałtownie załamały eksport produktów naftowych z Rosji, który osiągnął najniższy poziom od 2022 roku. Jak się okazało, w pierwszej połowie października Rosja wysyłała drogą morską średnio 1,88 miliona baryłek produktów naftowych, co było najniższym wynikiem co najmniej od początku 2022 roku.

