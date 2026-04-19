W skrócie Po ukraińskim ataku wybuchł pożar w fabryce dronów w miejscowości Taganrog.

W wyniku ataku ranne zostały trzy osoby, którym udzielono pomoc medyczną.

Fabryka była już wcześniej atakowana w styczniu i marcu 2026 roku.

Kyiv Independent opisuje, że pożar w fabryce dronów w rosyjskim Taganrogu wybuchł w nocy z soboty na niedzielę. Obiekt miał zostać uderzony ukraińskimi rakietami.

Jak opisuje portal, fabryka powstała na terenie dawnej wytwórni samochodów. Obecnie w tym miejscu znajduje się siedziba rosyjskiej firmy Atlant-Aero, która zajmuje się m.in. produkcją dronów uderzeniowych Mołnia.

Bezzałogowce zostały opracowane na podstawie doświadczeń uzyskanych podczas agresji na Ukrainę. Mogą one przenosić ładunki o masie 3-4 kg na odległość do 30 km. Są używane do atakowania celów w bezpośredniej bliskości linii frontu.

Taganrog. Pożar w fabryce dronów dla rosyjskiej armii

Zgodnie z relacją Ukraińskiej Prawdy w fabryce doszło do "serii potężnych eksplozji", natomiast nad miastem unosiła się wysoka kolumna gęstego, czarnego dymu. Na Telegramie ukazały się liczne zdjęcia oraz nagrania. Według relacji świadków słyszalne były wybuchy.

Jak przypomina portal, to samo przedsiębiorstwo zostało zaatakowane także w styczniu, a następnie również w marcu 2026 roku.

"Zniszczenie tego obiektu zmniejszy zdolność wroga do produkcji dronów i osłabi zdolność rosyjskiego agresora do przeprowadzania ataków na cele cywilne na Ukrainie" - skomentowało ostatni atak ukraińskie wojsko.

Gubernator obwodu rostowskiego Jurij Slusar poinformował, że w nocnym ataku na Taganrog uszkodzona została także infrastruktura handlowa. "Na terenie magazynów wybuchł pożar. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe. Dane dotyczące zniszczeń są weryfikowane" - opisał w komunikacie na Telegramie.

Slusar wskazał dodatkowo, że w ukraińskim ataku ranne zostały trzy osoby, którym udzielona została pomoc medyczna. Ukraińskie drony miały zaatakować również w rejonie nieklinowskim. W tym przypadku do służb nie wpłynęły informacje o rannych ani zniszczeniach.

