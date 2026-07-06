W opublikowanym na Telegramie komunikacie Chocenko poinformował, że służby ratunkowe prowadzą działania na miejscu i usuwają skutki ataku. Nie sprecyzował jednak, jaki obiekt został trafiony. Pisał jedynie o "centrum przemysłowym w północnej części" miasta.

Według agencji Reutera w północnej części Omska znajduje się należąca do Gazprom Nieft rafineria, uznawana za największą w Rosji.

Wojna w Ukrainie. Nad rafinerią w Omsku pojawił się gęsty dym

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające gęsty dym unoszący się nad północną częścią miasta. Były doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko przekazał w serwisie X, że celem ataku była rafineria w Omsku. Dodał, że do uderzenia miały zostać użyte drony Fire Point. Informacji tych nie potwierdziły jednak niezależnie międzynarodowe agencje informacyjne.

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Z kolei analitycy projektu Dnipro OSINT twierdzą, że trafiona została instalacja ELOU-AVT-11 o zdolności przerobu 8,4 mln ton ropy rocznie. Również te doniesienia nie zostały oficjalnie potwierdzone.

Jeden z najdalszych ukraińskich ataków na terytorium Rosji od początku wojny

Reuters zwraca uwagę, że Omsk znajduje się niemal 2,5 tysiąca km od ukraińskiej granicy.

"To ostatni z 11 największych producentów benzyny w Federacji Rosyjskiej, który został zaatakowany przez siły ukraińskie" - oświadczył Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, dodając, że nalot dronów spowodował pożar na terenie zakładu.

W ostatnich miesiącach Ukraina zintensyfikowała ataki na rosyjską infrastrukturę naftową. Celem takich operacji są rafinerie i magazyny paliw wykorzystywane do zaopatrywania rosyjskiej armii.

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