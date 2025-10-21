W skrócie Ukraińskie siły przeprowadziły udany atak rakietowy i lotniczy na zakład chemiczny w obwodzie briańskim, kluczowy dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.

Celem ataku były zakłady produkujące materiały wybuchowe, proch strzelniczy i komponenty rakietowe, używane przez siły rosyjskie do atakowania Ukrainy.

Ukraińska Służba Bezpieczeństwa poinformowała również o zniszczeniu dwóch rosyjskich samolotów przechwytujących drony na terenach okupowanych.

Atak w obwodzie briańskim przeprowadzony został we wtorek. Ukraiński Sztab Generalny podał, że w działaniach uczestniczyły Wojska Lądowe, Marynarka Wojenna oraz inne jednostki Sił Obronnych Ukrainy.

W "potężnym ataku rakietowo-lotniczym" użyte zostały m.in. rakiety Storm Shadow. Pociskom udało się przebić przez rosyjską obronę powietrzną.

Atak w obwodzie briańskim. Ukraińcy wzięli na cel "kluczowy obiekt"

Celem ataku były Zakłady Chemiczne w Briańsku, które określone zostały jako "kluczowy obiekt" rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Na miejscu wytwarza się proch strzelniczy, materiały wybuchowe i komponenty paliwa rakietowego.

Te wykorzystywane są do produkcji amunicji i pocisków rakietowych, używanych podczas nalotów agresora w Ukrainie.

Wciąż nie wiadomo, jakie straty poniosła zaatakowana instytucja. Wyrządzone w czasie operacji szkody oceniane są przez ekspertów.

Dobry dzień dla ukraińskich żołnierzy. "Uderzamy wszystkimi dostępnymi środkami"

Atak w obwodzie briańskim to nie jedyny sukces, którym pochwalili się we wtorek Ukraińcy. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o zniszczeniu na terytoriach okupowanych przez Rosję dwóch lekkich samolotów, służących do przechwytywania ukraińskich dronów dalekiego zasięgu.

Rosyjskie maszyny zostały zlikwidowane przez żołnierzy sił specjalnych z Centrum Operacji Specjalnych A Służby Bezpieczeństwa Ukrainy na okupowanym terytorium.

"Uderzamy w w okupantów wszystkimi dostępnymi środkami. Sprawiedliwie odpowiedzą za każdą zbrodnię" - przekazała SBU.

Źródło: Reuters

