Atak na południu Rosji. Ukraińcy wzięli na cel "kluczowy obiekt"

Paweł Sekmistrz

Ukraiński Sztab Generalny poinformował o udanym ataku rakietowym i lotniczym w obwodzie briańskim. Trafiony został zakład chemiczny, w którym produkowane są materiały wybuchowe i proch strzelniczy. Obiekt opisany został jako "kluczowy".

Atak w obwodzie briańskim

  • Ukraińskie siły przeprowadziły udany atak rakietowy i lotniczy na zakład chemiczny w obwodzie briańskim, kluczowy dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.
  • Celem ataku były zakłady produkujące materiały wybuchowe, proch strzelniczy i komponenty rakietowe, używane przez siły rosyjskie do atakowania Ukrainy.
  • Ukraińska Służba Bezpieczeństwa poinformowała również o zniszczeniu dwóch rosyjskich samolotów przechwytujących drony na terenach okupowanych.
Atak w obwodzie briańskim przeprowadzony został we wtorek. Ukraiński Sztab Generalny podał, że w działaniach uczestniczyły Wojska Lądowe, Marynarka Wojenna oraz inne jednostki Sił Obronnych Ukrainy.

W "potężnym ataku rakietowo-lotniczym" użyte zostały m.in. rakiety Storm Shadow. Pociskom udało się przebić przez rosyjską obronę powietrzną.

Atak w obwodzie briańskim. Ukraińcy wzięli na cel "kluczowy obiekt"

Celem ataku były Zakłady Chemiczne w Briańsku, które określone zostały jako "kluczowy obiekt" rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Na miejscu wytwarza się proch strzelniczy, materiały wybuchowe i komponenty paliwa rakietowego.

Te wykorzystywane są do produkcji amunicji i pocisków rakietowych, używanych podczas nalotów agresora w Ukrainie.

    Wciąż nie wiadomo, jakie straty poniosła zaatakowana instytucja. Wyrządzone w czasie operacji szkody oceniane są przez ekspertów.

    Dobry dzień dla ukraińskich żołnierzy. "Uderzamy wszystkimi dostępnymi środkami"

    Atak w obwodzie briańskim to nie jedyny sukces, którym pochwalili się we wtorek Ukraińcy. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o zniszczeniu na terytoriach okupowanych przez Rosję dwóch lekkich samolotów, służących do przechwytywania ukraińskich dronów dalekiego zasięgu.

    Rosyjskie maszyny zostały zlikwidowane przez żołnierzy sił specjalnych z Centrum Operacji Specjalnych A Służby Bezpieczeństwa Ukrainy na okupowanym terytorium.

    "Uderzamy w w okupantów wszystkimi dostępnymi środkami. Sprawiedliwie odpowiedzą za każdą zbrodnię" - przekazała SBU.

