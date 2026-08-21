W skrócie Dwie osoby zginęły, a kolejne cztery zostały ranne w wyniku ukraińskiego ataku na Krym okupowany przez Rosję.

Władze w Sewastopolu zdecydowały o wyłączeniu prądu ze względu na przeciążenie sieci i obawy przed większą awarią.

Nie podano szczegółowych informacji dotyczących okoliczności ataku, a władze zapowiedziały pomoc dla poszkodowanych i rodzin ofiar.

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Dwie osoby zginęły w rejonie Symferopola na okupowanym przez Rosję Krymie. O ataku poinformował w czwartek wieczorem Siergiej Aksionow, stojący na czele zainstalowanych przez Moskwę władz półwyspu.

Wojna w Ukrainie. Zaatakowano Krym, są ofiary

"W ataku w rejonie Symferopola, poza dwiema ofiarami śmiertelnymi, ucierpiały trzy osoby, w tym dziecko" - przekazał Aksionow. Jedna osoba została ranna także w rejonie sakskim.

Aksionow nie przekazał szczegółowych informacji dotyczących okoliczności ataku. Zapowiedział pomoc dla poszkodowanych i rodzin ofiar.

Jak podał ukraiński portal TSN, w czasie ataku nad Symferopolem miały pojawić się drony, a w mieście słychać było eksplozje. Według serwisu bezzałogowce kierowały się w stronę Taurydzkiej Elektrowni Cieplnej.

Sewastopol bez prądu. Władze obawiają się większej awarii

W tym samym czasie problemy wystąpiły w Sewastopolu. Jak podał Reuters, w mieście wyłączono dostawy energii elektrycznej, a decyzję ogłosił zainstalowany przez Moskwę gubernator Michaił Razwożajew.

Powodem ma być przeciążenie sieci energetycznej poza Sewastopolem. Wyłączenie prądu ma zapobiec rozleglejszej awarii, a według Razwożajewa utrudnienia potrwają kilka godzin.

Reuters nie wskazuje na związek między wyłączeniem prądu w Sewastopolu a opisanym przez Aksionowa ukraińskim atakiem.

Przypomnijmy, że Rosja dokonała aneksji Krymu w 2014 roku. Osiem lat później, w lutym 2022 roku, rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę.



