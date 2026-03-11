W skrócie Ponad 40 ukraińskich funkcjonariuszy zostało rannych w ataku dronów na komisariat policji w Szostce w obwodzie sumskim.

Budynek komisariatu został całkowicie zniszczony według ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych.

Rosyjskie siły przeprowadziły ataki także na miasta Nikopol, Zaporoże i obwód zaporoski, a wcześniej też Charków.

Rosyjska armia przeprowadziła w środę rano atak przy użyciu dronów na komisariat policji w miejscowości Szostka w obwodzie sumskim w Ukrainie.

Ukraina: Rosja zaatakowała komisariat. Rannych ponad 40 policjantów

Początkowo ukraiński minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko informował, że rannych zostało ponad 20 pracowników.

- Dziś rano bezzałogowy statek powietrzny zaatakował komisariat policji w Szostce. Budynek został zniszczony, ponad 22 pracowników zostało rannych - mówił polityk.

Wieczorem rzeczniczka resortu Mariana Rewa przekazała portalowi Ukraińska Prawda, że bilans rannych wzrósł do ponad 40 osób. Wszyscy poszkodowani to funkcjonariusze policji.

Wojna w Ukrainie. Rosja atakuje miasta na linii frontu

Kłymenko informował także o ciągłych rosyjskich atakach na miasto Nikopol w obwodzie dniepropietrowskim.

- W tym miejscu odległość od punktu startowego bezzałogowego statku powietrznego wynosi mniej niż 10 km. Pojawiają się informacje, że Rosjanie również tam ćwiczą wystrzeliwanie dronów w kierunku ludności cywilnej. Osobno strzelają z bezzałogowych statków powietrznych, osobno - z artylerii - tłumaczył ukraiński minister.

Agencja Unian zauważa, że miejscowości położone na linii frontu są codziennie ostrzeliwane przez Rosję. W środę Moskwa zaatakowała Zaporoże i obwód zaporoski za pomocą KAB-ów, rosyjskich kierowanych bomb lotniczych. W Charkowie kilkanaście osób zginęło w wyniku nocnego ataku na budynek mieszkalny.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił we wtorek, że Rosja nie rezygnuje ze swoich marzeń o utworzeniu tzw. strefy buforowej w obwodzie sumskim oraz charkowskim.

Źródło: Unian, Ukraińska Prawda

