W skrócie Ukraińskie wojska dronowe zaatakowały rosyjską fabrykę w Czerepowcu produkującą komponenty do materiałów wybuchowych, według mediów odnotowano co najmniej dwa uderzenia.

Fabryka należy do przedsiębiorstwa Apatit z grupy PhosAgro i odpowiada za około sześć procent wszystkich zapasów amoniaku w Rosji.

Zakład w Czerepowcu został już wcześniej zaatakowany, a podczas wcześniejszego incydentu gubernator informował o pożarze i zestrzeleniu co najmniej 10 dronów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Robert Browdi, założyciel jednostki dronowej Ptaki Madiara, dowódca Sił Systemów Bezzałogowych, potwierdził na Telegramie, że jego bezzałogowce uderzyły w zakład przetwórstwa chemicznego w Czerepowcu (obwód wołogodzki). Informacje o tej operacji pojawiły się w mediach w poniedziałek po południu.

Dowódca opisał cel jako "chemiczny gigant, który wytwarza setki tysięcy ton amoniaku, azotanów i kwasu octowego rocznie". Wyjaśnił, że to surowce wykorzystywane do produkcji TNT, heksogenu i innych materiałów służących produkcji amunicji.

Zaatakowana rosyjska fabryka należy do przedsiębiorstwa Apatit, wchodzącego w skład grupy PhosAgro - podało Radio Swoboda.

Firma deklaruje, że jest największym producentem nawozów zawierających fosfor, kwasy fosforowe i siarkowe w Europie, a także jednym z liderów przemysłu w Rosji pod względem produkcji amoniaku i azotanu amonu (saletry amonowej).

Wymienione związki chemiczne mogą być używane do tworzenia materiałów wybuchowych, choć przede wszystkim służą legalnym, powszechnym zastosowaniom, takim jak nawożenie ziemi.

Sama saletra nie jest bardzo wrażliwa, ale w połączeniu z innymi substancjami może stać się niebezpieczna. Amoniak również sam w sobie nie jest materiałem wybuchowym.

Sukces Ukrainy. Drony ponownie zaatakowały terytorium Rosji

Fabryka w Czerepowcu została zaatakowana już wcześniej - 27 marca. Wówczas na jej terenie wybuchł pożar, a gubernator obwodu wołogodzkiego Gieorgij Filimonow poinformował o zestrzeleniu co najmniej 10 wrogich dronów.

Nie bez powodu zakład ten może być ważnym celem dla Kijowa. Według ukraińskiej agencji Ukrinform odpowiada on za około sześć procent produkcji amoniaku w Rosji.

Sprawdź, jak przebiega wojna w Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Źródła: Ukrinform, Ukraińska Prawda

