W skrócie Rosyjski statek towarowy Sparta II został zaatakowany przez dwa drony na wodach neutralnych w Zatoce Fińskiej, trzy mile morskie od granicy z Rosją.

Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksander Drozdenko poinformował o ewakuacji załogi oraz rozpoczęciu operacji awaryjnej na uszkodzonej jednostce.

Estońskie służby graniczne monitorują sytuację i zadeklarowały gotowość do pomocy, jeśli Federacja Rosyjska zwróci się o wsparcie międzynarodowe.

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Ministerstwo obrony Finlandii, cytowane przez PAP, poinformowało na swoim portalu, że armia wykryła w sobotę atak drona na rosyjski statek handlowy, znajdujący się na wodach międzynarodowych we wschodniej części Zatoki Fińskiej.

Jak przekazał resort, na miejsce zdarzenia skierowano jednostki straży granicznej, a fińskie siły zbrojne wprowadziły tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim na wschodzie Zatoki Fińskiej.

Wcześniej o ataku na wodach neutralnych, trzy mile morskie od granicy z Rosją, informowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie lokalne władze. Ze słów gubernatora obwodu leningradzkiego Aleksandra Drozdenki wynika, że statek został zaatakowany przez dwa bezzałogowce.

"Trwa ewakuacja i operacja awaryjna" - napisał na Telegramie gubernator.

Atak w Zatoce Fińskiej. Rosyjski statek towarowy w ogniu

Estoński serwis Postimees informuje, że do zdarzenia doszło o godz. 9.35. Eksplozja miała miejsce na statku towarowym "Sparta II".

- Monitorujemy sytuację razem z naszymi fińskimi kolegami. Odpowiemy, jeśli Rosja będzie szukać pomocy międzynarodowej - przekazał przedstawiciel estońskiej policji i straży granicznej Andre Thijk.

Strona fińska powiadomiła, że uszkodzony statek stanął w płomieniach i przemieścił się z wód międzynarodowych na wody terytorialne Finlandii.

Rosyjskie media donoszą o ataku na obwód leningradzki

Według doniesień, w chwili ataku jednostka znajdowała się 11 mil morskich na północ od wyspy Vaindloo, na wodach międzynarodowych.

Nie ma informacji na temat tego, by sytuacja doprowadziła do zanieczyszczenia środowiska.

Rosyjskie media informowały o ataku ukraińskich dronów w obwodzie leningradzkim, do którego miało dojść w nocy z piątku na sobotę. Według przekazywanych przez nie danych, obrona przeciwlotnicza została zestrzelić 80 maszyn.



