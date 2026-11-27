W skrócie Ukraińskie wojsko 22 listopada zatopiło rosyjską korwetę Merkury u wybrzeży Libii przy użyciu dronów.

W odpowiedzi na atak dwa rosyjskie konwoje płynące w stronę Libii zawróciły na Morzu Śródziemnym, a jedna z flotylli zatrzymała się u wybrzeży Algierii - podała agencja Reutera.

Włoski rząd zaprzeczył słowom Zełenskiego o koordynacji ataku, a premier Giorgia Meloni wskazała na naruszenie suwerenności Libii i ryzyko eskalacji konfliktu.

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22 listopada ukraińskie wojska zaatakowały rosyjską korwetę zacumowaną w Bengazi. W wyniku uderzenia jednostka zatonęła. Według oficjalnych informacji wykorzystano drony rozmieszczone u wybrzeży Libii.

Jak podaje Reuters, w związku z zatopieniem okrętu dwa rosyjskie konwoje płynące do Libii, w tym jeden transportujący pojazdy wojskowe, zawróciły na Morzu Śródziemnym. Jedna z flotylli zatrzymała się u wybrzeży Algierii - potwierdziły trzy źródła wojskowe.

"Dywersja konwoju, która wcześniej nie była zgłaszana, pokazuje, jak Rosja gorączkowo stara się chronić swoje zasoby morskie" - zauważa agencja.

Rosja straciła okręt. Kontrowersyjne oświadczenie Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził atak na okręt wojenny Rosji we wpisie z 23 listopada. "Pomimo wszystkich wysiłków wroga, by odeprzeć atak, rosyjska korweta Merkury została zatopiona. To jeden z ich najnowszych okrętów, wcielony do służby w 2023 roku, w trakcie pełnoskalowej wojny" - napisał na X.

Kontrowersje wywołała jednak jego późniejsza wypowiedź odnosząca się do tej operacji. W czwartkowym wywiadzie dla BBC Zełenski oświadczył, że Ukraina zawsze koordynuje ataki na rosyjskie okręty i statki z państwami kontrolującymi wody, na których do nich dochodzi.

- Nasze siły nigdy nie atakują bez koordynacji z innymi partnerami - powiedział Zełenski.

Minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani skontrował te słowa. Jak mówił dziennikarzom Sky TG24, "nigdy nie było żadnej koordynacji". - Nikt z nas nie został poinformowany; nikt nie wiedział nic o tym, co Ukraińcy robili w Libii. Więc to, co powiedział Zełenski, nie jest prawdą - stwierdził.

Rozmowa Zełenskiego i Meloni. W tle atak u wybrzeży Libii

Zaniepokojenie po ukraińskim ataku u wybrzeży Libii wyraziła też premier Włoch Giorgia Meloni. W piątkowym komunikacie włoskiego rządu poinformowano o jej rozmowie z Zełenskim, podczas której miała stwierdzić, że "operacja naruszyła suwerenność Libii i grozi rozszerzeniem konfliktu na Morze Śródzimienne".

Jak dodano, prezydent Zełenski sprostował, "że operacja została przeprowadzona bez wcześniejszej koordynacji z partnerami". "Zapewnił, że rozumie obawy Włoch i zobowiązał się do zagwarantowania pełnej wymiany informacji oraz bezpośredniej i stałej komunikacji" - przekazano w komunikacie.

Według "Il Foglio" prezydent Ukrainy przeprosił premier Meloni za to, że nie poinformowano Włoch o ataku w pobliżu Libii. Jednakże oficjalnie żadna ze stron o tym nie wspomniała.

Źródła: Reuters, BBC, "Il Foglio"



