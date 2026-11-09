W skrócie Agencja Bloomberg poinformowała, że od początku wojny Rosja odnotowała śmierć około 400 tysięcy osób walczących w Ukrainie, powołując się na dane z rosyjskiego urzędu.

Białoruscy i ukraińscy hakerzy włamali się do systemów Rosstatu, uzyskując dostęp do 25 tysięcy komputerów i wykradając 23 terabajty danych o rosyjskich stratach.

Rosja traktuje informacje o stratach wojskowych jako tajemnicę państwową, dlatego opublikowane dane stanowią rzadkie źródło informacji o skali ofiar po stronie Kremla.

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Agencja Bloomberg, powołując się na tajne dane posiadane przez Federalną Służbę Statystyki Państwowej (Rosstat), poinformowała, że od początku pełnoskalowej wojny, Rosja odnotowała śmierć około 400 tysięcy osób walczących w Ukrainie.

Informacje pochodzą z ponad 11 milionów aktów zgonu, które zawierały dane, takie jak miejsce zamieszkania, wiek oraz miejsce śmierci. Dane zostały pozyskane przez białoruską grupę opozycyjną "Cyber Partisans" oraz ukraińską grupę hakerską "Silent Crow". Następnie zostały one udostępnione agencji Bloomberg oraz niewielkiej grupie innych mediów.

Ilu Rosjan zginęło na wojnie w Ukrainie?

Z pozyskanych danych wynika, że w okresie od 24 lutego 2022 roku do końca sierpnia 2026 roku prawie 392 700 aktów zgonu zawartych w bazie danych wyraźnie wiązało zgony z wojną - albo poprzez odpowiednie kody, albo w polach tekstowych, w których pojawiły się takie terminy jak "operacja wojskowa", "ostrzał" czy "drony".

Zbiór danych jednak "niemal na pewno" zaniża całkowitą liczbę ofiar śmiertelnych. To ze względu na trudności w rejestrowaniu poległych na polu walki. Niektóre osoby zostały bowiem zgłoszone jako zaginione, a inne mogły umrzeć kilka miesięcy później w wyniku obrażeń odniesionych na froncie, które nie zostały wyraźnie odnotowane w dokumentach.

Bloomberg wskazał, że pozostałe zgony "mogły zostać zarejestrowane w niezwiązanych kategoriach lub wcale". Ponadto niektóre ciała pozostały niezidentyfikowane.

Wojna w Ukrainie. Osoby znające sytuację w rosyjskim wojsku: Dane są realistyczne

Obliczenia "Silent Crow" wskazują też na liczbę około 450 000 poległych. To jednak ze względu na fakt, że uwzględniają one również zgony niezwiązane z walką oraz zapisy bez wyraźnej przyczyny.

Rosstat nie odpowiedział na zapytania Bloomberga dotyczące tych statystyk. Osoby znające sytuację w rosyjskim wojsku, które wypowiedziały się pod warunkiem zachowania anonimowości, stwierdziły jednak, że szacunek około 400 tys. rosyjskich ofiar wojny jest realistyczny.

Liczba ta jest również zgodna z szacunkami z projektu monitoringu prowadzonego przez niezależny rosyjski portal Mediazona i rosyjski oddział BBC, który w tym miesiącu zidentyfikował 285 881 poległych.

Atak hakerski na Rosstat. Uzyskano dostęp do około 25 tys. komputerów

Przypomnijmy, że grupy "Silent Crow" i "Cyber Partisans" poinformowały 1 listopada, że włamały się do wewnętrznej infrastruktury Rosstatu, uzyskując dostęp do około 25 tys. komputerów i wykradając około 23 terabajtów danych, w tym informacje o stratach militarnych Rosji.

Rosstat poinformował kilka dni później, że wykrył ukierunkowane cyberataki na swoje systemy między 29 października a 1 listopada, ale nie znalazł dowodów na to, że bazy danych zostały naruszone lub że doszło do wycieku poufnych informacji.

Agencja przekazała wówczas, że przywraca systemy do działania po tym, jak atak spowodował wyłączenie części jej infrastruktury.

Rosja milczy w sprawie poległych podczas wojny w Ukrainie

Rosja do tej pory nie podawała żadnych oficjalnych danych dotyczących ofiar wojny w Ukrainie. Jak przypomniał Bloomberg, prezydent Władimir Putin "dokłada wszelkich starań", by uniknąć ujawnienia skali strat na froncie.

"Już w 2015 roku uznał straty wojskowe poniesione 'w czasie pokoju podczas operacji specjalnych' lub w czasie wojny za tajemnicę państwową" - czytamy w publikacji agencji.

Dodajmy, że - według odrębnych raportów - tegoroczne walki są dla Rosjan trudniejsze i wiążą się z mniejszą liczbą postępów terytorialnych niż w 2025 roku oraz rosnącą liczbą ofiar. Według ukraińskich i zachodnich agencji wywiadowczych Kreml stracił w październiku rekordową liczbę 54 tys. żołnierzy. Mowa o osobach zabitych i ciężko rannych.

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w lutym, że do tej pory zginęło co najmniej 55 tys. jego żołnierzy, a wiele osób uznaje się za zaginione.

Źródło: Bloomberg



