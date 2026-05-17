Atak dronów w obwodzie moskiewskim. Nie żyją trzy osoby
Trzy osoby zginęły w wyniku ataku dronów w obwodzie moskiewskim - poinformował gubernator regionu Andriej Worobiew. Jak dodał, był to "zakrojony na szeroką skalę" nalot na obiekty infrastrukturalne. Według resortu obrony Rosji zestrzelono 556 bezzałogowców.
W skrócie
- Trzy osoby zginęły podczas ataku dronów na obwód moskiewski, a 16 zostało rannych.
- Bezzałogowce uderzyły w budynki mieszkalne, rafinerię i zakłady przemysłowe.
- Ministerstwo obrony Rosji poinformowało o zestrzeleniu 556 ukraińskich dronów.
"Od godziny 3 nad ranem siły obrony powietrznej odpierają zakrojony na szeroką skalę atak bezzałogowych statków powietrznych na obwód moskiewski" - przekazał Worobiew, dodając, że cztery osoby zostały ranne.
"W wyniku uderzenia bezzałogowego statku powietrznego w prywatny dom zginęła kobieta, a kolejna osoba została uwięziona pod gruzami" - napisał Worobiew na Telegramie. Do ataku doszło w miejscowości Chimki, gdzie znajdują się zakłady przemysłu zbrojeniowego i kosmicznego.
Gubernator przekazał również, że w miejscowości Pogorelki, położonej około 30 km na północ od rosyjskiej stolicy, zginęło dwóch mężczyzn. "Tam szczątki drona uderzyły w budowany dom" - twierdził Worobiew.
Atak dronów w obwodzie moskiewskim. Drony uderzyły w budynki mieszkalne
Według władz obwodu moskiewskiego dron uderzył także w budynki mieszkalne w Istrze, 56 km na zachód od Moskwy. Ranne zostały cztery osoby.
"Wszystkim poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna. Z pewnością udzielimy pomocy rodzinom ofiar śmiertelnych i rannych" - podkreślił gubernator.
Rój dronów nad obwodem moskiewskim
W samej stolicy władze poinformowały, że systemy obrony powietrznej przechwyciły w ciągu nocy co najmniej 74 drony. W wyniku uderzeń dronów 12 osób zostało rannych.
"Odnotowano drobne zniszczenia w miejscach, gdzie spadły szczątki" - napisał na Telegramie mer Moskwy Siergiej Sobianin.
Drony miały uderzyć w moskiewską rafinerię, jednak - jak przekazał mer - instalacje zakładu nie zostały uszkodzone. Bezzałogowce uderzyły natomiast w trzy budynki mieszkalne.
Dodał, że w ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie siły powietrzne przechwyciły ponad 120 dronów.
Jeden z pożarów wybuchł na terenie parku technologicznego Elma w Zielonogradzie, gdzie produkowany jest m.in. sprzęt elektroniczny, optyczny oraz kontrolno-pomiarowy.
W związku z atakiem czasowo ograniczono pracę moskiewskich lotnisk. Restrykcje dotyczyły portów Wnukowo, Domodiedowo, Ramienskoje-Żukowski oraz Szeremietiewo.
Rosja informuje o zestrzeleniu ponad pół tysiąca ukraińskich dronów
Tymczasem rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że minionej nocy jego jednostki obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zestrzeliły 556 ukraińskich bezzałogowców.
Jak zaznaczono, był to jeden z najsilniejszych ukraińskich ataków od początku wojny. Według komunikatu ministerstwa drony przechwycono nad 14 rosyjskimi podmiotami federalnymi, okupowanym Krymem oraz Morzami Czarnym i Azowskim.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w piątek, że jego kraj ma prawo uderzyć na obiekty naftowe i wojskowe w Rosji w odpowiedzi na tragiczny w skutkach atak, który dzień wcześniej spowodował co najmniej 24 ofiary śmiertelne w Kijowie.
Źródła: AFP, RIA Nowosti, Ukrainska Pravda