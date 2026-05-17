W skrócie Trzy osoby zginęły podczas ataku dronów na obwód moskiewski, a 16 zostało rannych.

Bezzałogowce uderzyły w budynki mieszkalne, rafinerię i zakłady przemysłowe.

Ministerstwo obrony Rosji poinformowało o zestrzeleniu 556 ukraińskich dronów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Od godziny 3 nad ranem siły obrony powietrznej odpierają zakrojony na szeroką skalę atak bezzałogowych statków powietrznych na obwód moskiewski" - przekazał Worobiew, dodając, że cztery osoby zostały ranne.

"W wyniku uderzenia bezzałogowego statku powietrznego w prywatny dom zginęła kobieta, a kolejna osoba została uwięziona pod gruzami" - napisał Worobiew na Telegramie. Do ataku doszło w miejscowości Chimki, gdzie znajdują się zakłady przemysłu zbrojeniowego i kosmicznego.

Gubernator przekazał również, że w miejscowości Pogorelki, położonej około 30 km na północ od rosyjskiej stolicy, zginęło dwóch mężczyzn. "Tam szczątki drona uderzyły w budowany dom" - twierdził Worobiew.

Atak dronów w obwodzie moskiewskim. Drony uderzyły w budynki mieszkalne

Według władz obwodu moskiewskiego dron uderzył także w budynki mieszkalne w Istrze, 56 km na zachód od Moskwy. Ranne zostały cztery osoby.

"Wszystkim poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna. Z pewnością udzielimy pomocy rodzinom ofiar śmiertelnych i rannych" - podkreślił gubernator.

Rozwiń

Rój dronów nad obwodem moskiewskim

W samej stolicy władze poinformowały, że systemy obrony powietrznej przechwyciły w ciągu nocy co najmniej 74 drony. W wyniku uderzeń dronów 12 osób zostało rannych.

"Odnotowano drobne zniszczenia w miejscach, gdzie spadły szczątki" - napisał na Telegramie mer Moskwy Siergiej Sobianin.

Drony miały uderzyć w moskiewską rafinerię, jednak - jak przekazał mer - instalacje zakładu nie zostały uszkodzone. Bezzałogowce uderzyły natomiast w trzy budynki mieszkalne.

Dodał, że w ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie siły powietrzne przechwyciły ponad 120 dronów.

Jeden z pożarów wybuchł na terenie parku technologicznego Elma w Zielonogradzie, gdzie produkowany jest m.in. sprzęt elektroniczny, optyczny oraz kontrolno-pomiarowy.

W związku z atakiem czasowo ograniczono pracę moskiewskich lotnisk. Restrykcje dotyczyły portów Wnukowo, Domodiedowo, Ramienskoje-Żukowski oraz Szeremietiewo.

Rosja informuje o zestrzeleniu ponad pół tysiąca ukraińskich dronów

Tymczasem rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że minionej nocy jego jednostki obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zestrzeliły 556 ukraińskich bezzałogowców.

Jak zaznaczono, był to jeden z najsilniejszych ukraińskich ataków od początku wojny. Według komunikatu ministerstwa drony przechwycono nad 14 rosyjskimi podmiotami federalnymi, okupowanym Krymem oraz Morzami Czarnym i Azowskim.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w piątek, że jego kraj ma prawo uderzyć na obiekty naftowe i wojskowe w Rosji w odpowiedzi na tragiczny w skutkach atak, który dzień wcześniej spowodował co najmniej 24 ofiary śmiertelne w Kijowie.

Źródła: AFP, RIA Nowosti, Ukrainska Pravda

Amerykanie anulowali wysłanie do Polski brygady wojskowej. Wiceszef MSZ w ''Gościu Wydarzeń'': Żądamy od nich wyjaśnień Polsat News