W skrócie Cztery osoby zginęły podczas ataku dronów na obwód moskiewski, a 16 zostało rannych.

Bezzałogowce uderzyły w budynki mieszkalne, rafinerię i zakłady przemysłowe.

Ministerstwo obrony Rosji poinformowało o zestrzeleniu 556 ukraińskich dronów.

"Od godziny 3 nad ranem siły obrony powietrznej odpierają zakrojony na szeroką skalę atak bezzałogowych statków powietrznych na obwód moskiewski" - przekazał Worobiew na Telegramie.

Ministerstwo obrony Rosji poinformowało później, że w ciągu nocy i nad ranem nad krajem zestrzelono 556 dronów.

W miejscowości Chimki (około 20 km od centrum Moskwy) "bezzałogowy statek powietrzny uderzył w dom jednorodzinny, w wyniku czego zginęła kobieta, a kolejna osoba została uwięziona pod gruzami" - dodał gubernator obwodu moskiewskiego.

Gubernator przekazał również, że w Pogorelkach, położonych około 30 km na północ od rosyjskiej stolicy, zginęło dwóch mężczyzn. "Tam szczątki drona uderzyły w dom jednorodzinny w trakcie budowy" - poinformował Worobiew.

Atak dronów w obwodzie moskiewskim. Drony uderzyły w budynki mieszkalne

Według władz obwodu moskiewskiego dron uderzył także w budynki mieszkalne w Istrze, 56 km na zachód od Moskwy. Ranne zostały cztery osoby.

"Wszystkim poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna. Z pewnością udzielimy pomocy rodzinom ofiar śmiertelnych i rannych" - podkreślił gubernator.

Rój dronów nad obwodem moskiewskim. Szczątki drona spadły na największym rosyjskim lotnisku

Rosyjskie siły powietrzne zniszczyły od północy 81 dronów lecących w kierunku Moskwy - podała agencja TASS, powołując się na mera stolicy Siergieja Sobianina. To największy atak na rosyjską stolicę od ponad roku.

W wyniku uderzeń 12 osób zostało rannych, głównie w pobliżu wejścia do moskiewskiej rafinerii. Jak poinformował mer Moskwy Siergiej Sobianin, Instalacje zakładu nie zostały uszkodzone. "Odnotowano drobne zniszczenia w miejscach, gdzie spadły szczątki" - dodał.

Bezzałogowce uderzyły również w trzy budynki mieszkalne.

Jeden z pożarów wybuchł na terenie parku technologicznego Elma w Zielonogradzie, gdzie produkowany jest m.in. sprzęt elektroniczny, optyczny oraz kontrolno-pomiarowy.

Z kolei zarząd największego lotniska w kraju, Moskwa-Szeremietiewo, poinformował, że szczątki drona spadły na jego terytorium, nie powodując żadnych szkód. Jednak jak informuje niezależne rosyjskie medium Astra, na lotnisku wybuchł pożar.

Rosja informuje o zestrzeleniu ponad pół tysiąca ukraińskich dronów

Tymczasem rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że minionej nocy jego jednostki obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zestrzeliły 556 ukraińskich bezzałogowców.

Jak zaznaczono, był to jeden z najsilniejszych ukraińskich ataków od początku wojny. Według komunikatu ministerstwa drony przechwycono nad 14 rosyjskimi podmiotami federalnymi, okupowanym Krymem oraz Morzami Czarnym i Azowskim.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w piątek, że jego kraj ma prawo uderzyć na obiekty naftowe i wojskowe w Rosji w odpowiedzi na tragiczny w skutkach atak, który dzień wcześniej spowodował co najmniej 24 ofiary śmiertelne w Kijowie.

Źródła: AFP, RIA Nowosti, Ukrainska Pravda

