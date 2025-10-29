Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Armia ukraińska dementuje doniesienia Rosji. Chodzi o kluczowe miasto

Michał Blus

Michał Blus

Wojsko ukraińskie stanowczo zaprzeczyło rosyjskim doniesieniom o okrążeniu miasta Kupiańsk. Według analiz miejscowość nie została otoczona, a deklaracje agresora są jedynie propagandą. Ukraińską wersję potwierdzają również mapy przygotowane przez zespół DeepState, które nie wykazują zmian na froncie.

Ukraińska armia zaprzecza, że doszło do otoczenia Kupiańska
Ukraińska armia zaprzecza, że doszło do otoczenia KupiańskaDeep State Map, AFP/Dmytro Smolienkomateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Ukraińska armia zaprzecza doniesieniom Rosji o okrążeniu miasta Kupiańsk.
  • Mapy analityków z DeepState nie potwierdzają zmian na froncie w okolicy miejscowości.
  • Rosyjskie informacje uznane zostały przez Ukrainę za propagandę.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W środę ukraińskie siły zbrojne zdementowały doniesienia Rosji o otoczeniu miasta Kupiańsk w obwodzie charkowskim, na wschodzie Ukrainy - przekazał Reuters. Jak dodano, informacje o zbrojnym okrążeniu są "fantazjami".

Ukraińska grupa zadaniowa Joint Forces Task Force zaznaczyła, że rosyjskie wojska znajdują się w północnej części miasta. Podkreślono, że nie oznacza to otoczenia miejscowości.

Ponadto ukraiński zespół zajmujący się mapowaniem pola walki - DeepState - nie wykazał, aby doszło do znaczących zmian na froncie.

Wojna w Ukrainie. Kupiańsk okrążony? Kijów dementuje

W niedzielę Władimir Putin odwiedził jedno z dowództw grupy połączonych sił. Prezydent Rosji wysłuchał relacji szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji Walerija Gierasimowa o rzekomych sukcesach na froncie i wynikach testów unikatowej rosyjskiej broni.

Szef sztabu przekazał Putinowi, że doszło do okrążenia Kupiańska. Jak dodał, wojska rosyjskie zdobyły przeprawę przez rzekę Oskoł i zablokowały grupę wroga. Tam też miało dojść do okrążenia około 5 tysięcy żołnierzy ukraińskich.

Zobacz również:

Walerij Gierasimow przekazał Władimirowi Putinowi raport o "postępach wojsk"
Wojna w Ukrainie

Burza po raporcie w sprawie rosyjskich postępów. "Gierasimow kłamał"

Dawid Skrzypiński
Dawid Skrzypiński

    Kupiańsk jest ważnym miastem w obwodzie charkowskim. To strategiczny węzeł kolejowy i drogowy w pobliżu granicy z Rosją. Od początku rosyjskiej inwazji w 2022 r. jest miejscem intensywnych walk, dwukrotnie zostało przejmowane.

    W lutym 2022 roku do miasta wkroczyli Rosjanie, jednak już we wrześniu ukraińska kontrofensywa odbiła kluczową dla sytuacji na froncie miejscowość.

    Rzekomych sukcesów Rosji nie potwierdzili jednak niezależni analitycy wojskowi.

    Zobacz również:

    Wojna w Ukrainie. Pokrowsk na celowniku Rosjan, alarmujące doniesienia
    Wojna w Ukrainie

    Ukraina może stracić kluczowe miasto. "Pierwszy raz mogę powiedzieć"

    Dawid Zdrojewski
    Dawid Zdrojewski
    Bogucki w ''Gościu Wydarzeń'' o zarzutach dla Ziobry: Musiał przyjść Żurek, bo zbyt cywilizowane metody stosował BodnarPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze