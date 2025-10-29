Armia ukraińska dementuje doniesienia Rosji. Chodzi o kluczowe miasto
Wojsko ukraińskie stanowczo zaprzeczyło rosyjskim doniesieniom o okrążeniu miasta Kupiańsk. Według analiz miejscowość nie została otoczona, a deklaracje agresora są jedynie propagandą. Ukraińską wersję potwierdzają również mapy przygotowane przez zespół DeepState, które nie wykazują zmian na froncie.
W skrócie
- Ukraińska armia zaprzecza doniesieniom Rosji o okrążeniu miasta Kupiańsk.
- Mapy analityków z DeepState nie potwierdzają zmian na froncie w okolicy miejscowości.
- Rosyjskie informacje uznane zostały przez Ukrainę za propagandę.
W środę ukraińskie siły zbrojne zdementowały doniesienia Rosji o otoczeniu miasta Kupiańsk w obwodzie charkowskim, na wschodzie Ukrainy - przekazał Reuters. Jak dodano, informacje o zbrojnym okrążeniu są "fantazjami".
Ukraińska grupa zadaniowa Joint Forces Task Force zaznaczyła, że rosyjskie wojska znajdują się w północnej części miasta. Podkreślono, że nie oznacza to otoczenia miejscowości.
Ponadto ukraiński zespół zajmujący się mapowaniem pola walki - DeepState - nie wykazał, aby doszło do znaczących zmian na froncie.
Wojna w Ukrainie. Kupiańsk okrążony? Kijów dementuje
W niedzielę Władimir Putin odwiedził jedno z dowództw grupy połączonych sił. Prezydent Rosji wysłuchał relacji szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji Walerija Gierasimowa o rzekomych sukcesach na froncie i wynikach testów unikatowej rosyjskiej broni.
Szef sztabu przekazał Putinowi, że doszło do okrążenia Kupiańska. Jak dodał, wojska rosyjskie zdobyły przeprawę przez rzekę Oskoł i zablokowały grupę wroga. Tam też miało dojść do okrążenia około 5 tysięcy żołnierzy ukraińskich.
Kupiańsk jest ważnym miastem w obwodzie charkowskim. To strategiczny węzeł kolejowy i drogowy w pobliżu granicy z Rosją. Od początku rosyjskiej inwazji w 2022 r. jest miejscem intensywnych walk, dwukrotnie zostało przejmowane.
W lutym 2022 roku do miasta wkroczyli Rosjanie, jednak już we wrześniu ukraińska kontrofensywa odbiła kluczową dla sytuacji na froncie miejscowość.
Rzekomych sukcesów Rosji nie potwierdzili jednak niezależni analitycy wojskowi.