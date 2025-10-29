W skrócie Ukraińska armia zaprzecza doniesieniom Rosji o okrążeniu miasta Kupiańsk.

Mapy analityków z DeepState nie potwierdzają zmian na froncie w okolicy miejscowości.

Rosyjskie informacje uznane zostały przez Ukrainę za propagandę.

W środę ukraińskie siły zbrojne zdementowały doniesienia Rosji o otoczeniu miasta Kupiańsk w obwodzie charkowskim, na wschodzie Ukrainy - przekazał Reuters. Jak dodano, informacje o zbrojnym okrążeniu są "fantazjami".

Ukraińska grupa zadaniowa Joint Forces Task Force zaznaczyła, że rosyjskie wojska znajdują się w północnej części miasta. Podkreślono, że nie oznacza to otoczenia miejscowości.

Ponadto ukraiński zespół zajmujący się mapowaniem pola walki - DeepState - nie wykazał, aby doszło do znaczących zmian na froncie.

Wojna w Ukrainie. Kupiańsk okrążony? Kijów dementuje

W niedzielę Władimir Putin odwiedził jedno z dowództw grupy połączonych sił. Prezydent Rosji wysłuchał relacji szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji Walerija Gierasimowa o rzekomych sukcesach na froncie i wynikach testów unikatowej rosyjskiej broni.

Szef sztabu przekazał Putinowi, że doszło do okrążenia Kupiańska. Jak dodał, wojska rosyjskie zdobyły przeprawę przez rzekę Oskoł i zablokowały grupę wroga. Tam też miało dojść do okrążenia około 5 tysięcy żołnierzy ukraińskich.

Kupiańsk jest ważnym miastem w obwodzie charkowskim. To strategiczny węzeł kolejowy i drogowy w pobliżu granicy z Rosją. Od początku rosyjskiej inwazji w 2022 r. jest miejscem intensywnych walk, dwukrotnie zostało przejmowane.

W lutym 2022 roku do miasta wkroczyli Rosjanie, jednak już we wrześniu ukraińska kontrofensywa odbiła kluczową dla sytuacji na froncie miejscowość.

Rzekomych sukcesów Rosji nie potwierdzili jednak niezależni analitycy wojskowi.

