W skrócie W Ołeszkach rozpoczęto misję humanitarną oraz ewakuację ludności w ramach wprowadzonego zawieszenia broni.

Zawieszenie broni to efekt współpracy Ukrainy z Rosją, wypracowanej przy koordynacji pierwszej damy USA Melanii Trump.

W Ołeszkach przebywa około dwa tysiące osób, w tym 50 dzieci, które żyją bez dostępu do wody i żywności.

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W Ołeszkach rozpoczęło się zawieszenie broni. Rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubinec poinformował w mediach społecznościowych, że na wyznaczonych obszarach rozpoczęto prowadzenie misji humanitarnej.

Łubinec wyjaśnił, że zawieszenie broni to wynik działań prowadzonych przez stronę ukraińską wspólnie z rzeczniczką praw człowieka Federacji Rosyjskiej, Janą Łantratową oraz za pośrednictwem i przy koordynacji pierwszej damy USA Melanii Trump.

Ołeszki. W sieci pojawiło się archiwalne nagranie z miasta

W Ołeszkach trwają obecnie między innymi przygotowania do ewakuacji ludności. Rzecznik 30. Korpusu Piechoty Morskiej Marynarki Wojennej Ukrainy Pawło Drogał poinformował na Facebooku, żeRosja "zachowuje stan ciszy".

"Od godziny 9.00 (czasu ukraińskiego - red.) wróg przestrzega reżimu ciszy, wprowadzonego w ramach misji humanitarnej. Korpus Piechoty Morskiej nadal uważnie monitoruje rozwój sytuacji i śledzi zmiany w sytuacji operacyjnej. W przypadku jakichkolwiek istotnych zmian niezwłocznie poinformujemy opinię publiczną" - podkreślił.

Ze względu na rozpoczęcie misji i wstrzymanie ognia w sieci zaczęły pojawiać się nagrania prezentujące Ołeszki. Białoruski niezależny portal NEXTA udostępnił archiwalne wideo z drona nagrane we wrześniu przez ukraińskie wojsko.

Na nagraniu zobaczyć można spalone pojazdy wzdłuż dróg, zniszczone budynki, opustoszałe ulice oraz uszkodzoną infrastrukturę drogową. Wideo ujawnia ogromną skalę zniszczeń. Z tego powodu serwis nazwał Ołeszki mianem "miasta duchów".

"Tak wyglądają dziś Ołeszki, ukraińskie miasto w obwodzie chersońskim pod rosyjską okupacją od 2022 roku" - napisała NEXTA na platformie X.

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Wojna w Ukrainie. Moskwa i Kijów zgodziły się wstrzymać walki w Ołeszkach

Przypomnijmy, że w piątek Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać od 29 października walki w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Biały Dom dodał, że doprowadziła do tego pierwsza dama USA Melania Trump.

Według władz w Kijowie sytuacja ludzi, którzy pozostali w Ołeszkach, jest dramatyczna. Biały Dom potwierdził, że w mieście bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa około dwa tys. osób, w tym 50 dzieci. Miasto zostało zalane po zniszczeniu pobliskiej tamy w Nowej Kachowce.

Ołeszki leżą około cztery kilometry od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie miasta.

Źródła: NEXTA, Unian



