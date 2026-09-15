W skrócie Ukraiński dowódca Ihor Łucenko podkreślił, że rosyjskie drony wykazują dużą dokładność podczas ataków, takich jak uderzenie w pociąg jadący do Warszawy.

Według Łucenki kluczowym zagrożeniem jest precyzja rosyjskich dronów, które mogą trafiać w konkretne, wyznaczone cele na Ukrainie.

Dowódca stwierdził, że w przyszłym roku Rosjanie mogą osiągnąć zdolność do prowadzenia całodobowych działań z użyciem dużej liczby dronów, co oznacza kolejną fazę konfliktu.

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To nie zasięg rosyjskich dronów, a ich precyzja stanowi obecnie największe zagrożenie dla Ukrainy - przekonywał w rozmowie z agencją Unian założyciel Centrum Wsparcia Rozpoznania Powietrznego Ihor Łucenko.

Pytany o ataki wroga przeprowadzone m.in. w obwodach wołyńskim i lwowskim, dowódca wskazywał, że wyjątkowo niepokojące w kontekście nowych zdolności Rosjan jest uderzenie w pociąg relacji Kijów-Warszawa.

Precyzja, a nie zasięg. Dowódca o nowych rosyjskich dronach

- Trwa demonstracja możliwości celowanych ataków - ocenił Łucenko, mówiąc o ataku na lokomotywę.

Specjalista wskazywał, że Moskwa zdołała opracować nowe systemy komunikacji, które pozwalają na wykonywanie bardzo precyzyjnych uderzeń dronami typu Shahed. Bezzałogowce docierają do konkretnego, wyznaczonego im celu.

- Mogą polecieć do Użhorodu (miasto wysunięte najbardziej na zachód Ukrainy - red.), to nie problem. Fakt, że teraz mogą precyzyjnie trafiać w cele jest znacznie większym kłopotem. Niestety, trudno będzie temu przeciwdziałać - ocenił.

"Apokalipsa dronów" trwa. Specjalista ostrzega przed przyszłymi możliwościami Rosjan

Dowódca wskazał, że obecnie Rosjanie nie mają zdolności produkcyjnych, by móc prowadzić całodobowe działania przy pomocy dronów na terytorium całej Ukrainy. Przekonywał jednak, że sytuacja dynamicznie się zmienia i wkrótce będzie to możliwe.

- Myślę, że w przyszłym roku będą mieli takie zdolności. Planują rozwijać ten obszar i chcą wyprodukować ogromną liczbę dronów odrzutowych - powiedział Łucenko.

Jak wskazał, "apokalipsa dronów już się zaczęła". - To tylko nowa faza - podsumował.

Źródło: Unian



