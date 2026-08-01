Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Apelowała do Kremla po atakach, teraz publikuje specjalne nagranie. "Siła wyższa"

Dorota Hilger

Dorota Hilger

- Straty te nie podlegają odszkodowaniu na mocy prawa - tłumaczy na specjalnym nagraniu skierowanym do klientów prezes Wildberries Tatiana Kim. Wcześniej przedsiębiorstwo zwróciło się do władz Rosji z prośbą o pomoc w wypłacaniu poszkodowanym pieniędzy. Magazyny firmy od tygodni są celem gwałtownych ataków Ukrainy, które generują milionowe koszty.

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Prezes Wildberries Tatiana Kim. Obok dym po ataku Ukrainy na jeden z magazynów firmy w Rosji.
Ukraina - Rosja. Szefowa Wildberries zabrała głos po ukraińskich atakachTatiana Kim / Telegram / Stringer / ReutersAgencja FORUM

W skrócie

  • Magazyny firmy Wildberries były w ostatnich tygodniach celem ataków ukraińskich wojsk, co skutkowało ewakuacją pracowników i poważnymi stratami.
  • Prezes Wildberries, Tatiana Kim, poinformowała, że firma poniosła straty w milionach i wskazała, że odszkodowania nie zostaną wypłacone, powołując się na "siłę wyższą".
  • Ataki są uzasadniane przez stronę ukraińską obecnością w magazynach Wildberries towarów o podwójnym zastosowaniu, co czyni je zgodnymi z prawem międzynarodowym celami militarnymi.
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Magazyny firmy Wildberries - największej rosyjskiej platformy handlu internetowego - w ostatnich tygodniach stały się głównym celem ukraińskich wojsk.

Do ataków doszło m.in. w Elektrostalu, Kotowsku, Niewinnomysku, Krasnodarze, Symferopolu, a także w Riazaniu. W czwartek w ogniu stanęły ponadto obiekt firmy w Penzie, na zachodzie Rosji. Doszło do ewakuacji około 200 pracowników.

Wojna w Ukrainie. Prezes Wildberries opublikowała nagranie

Gwałtowana ofensywa Ukrainy przeciwko firmie, rozpoczęta ze względu na jej rolę w logistyce rosyjskiego wojska, doprowadziła do reakcji ze strony władz przedsiębiorstwa. Prezes Wildberries, Tatiana Kim, opublikowała w mediach społecznościowych specjalne nagranie, w którym zwróciła się do klientów i kontrahentów.

- Od prawie dwóch tygodni magazyny naszej firmy są celem ataków terrorystycznych. Dlaczego akurat nasze magazyny? Ataki na nas to ataki na setki milionów ludzi w 10 krajach jednocześnie - mówiła, stosując typową dla rosyjskich władz propagandową narrację na temat ukraińskich uderzeń w głębi Rosji.

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Szefowa największego sprzedawcy internetowego w Rosji przyznała, że działania Ukraińców doprowadziły do "strat liczonych w milionach". Odniosła się także do roszczeń części podmiotów, które współpracują z Wildberries i domagają się odszkodowań. Jak stwierdziła, te stanowią efekt działania "siły wyższej".

- Nie ma znaczenia, czy ta klauzula jest zawarta w warunkach świadczenia usług. W związku z tym straty te nie podlegają odszkodowaniu na mocy prawa - tłumaczyła.

Ukraina - Rosja. Szefowa Wildberries odsyła poszkodowanych do Kremla

Kim stwierdziła, że poszkodowani powinni oczekiwać na "kompleksowy pakiet środków wsparcia" ze strony rządu, a nie wysuwać roszczenia wobec firmy.

Agencja Reutera kilka dni temu informowała, że Kim omawia z przedstawicielami kremlowskich władz temat wsparcia dla przedsiębiorców czy ulg podatkowych, które sprawiłyby, że jej firma mogłaby wypłacić środki poszkodowanym sprzedawcom.

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Sytuację firmy skomentował wtedy rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak przekazał, Wildberries podjęło "bezprecedensowe działania", by pomóc poszkodowanym przedsiębiorcom korzystającym z jej usług. Podkreślił, że podmiot prawnie nie miał takiego obowiązku.

- To zasługuje na najwyższe uznanie - ocenił propagandysta. Pytany o rozmowy z rządem na temat pomocy dla Wildberries odmówił jednak komentarza.

Ukraińskie ataki na Wildberries. Największy rosyjski sprzedawca internetowy z problemami

Kim w swoim wystąpieniu odniosła się także do kwestii zabezpieczenia należących do firmy obiektów w obliczu ukraińskich ataków. Wcześniej media donosiły, że strach przed uderzeniami sprawił, że część pracowników odmówiła pracy w nocy.

- Nasze magazyny są wyposażone we wszelkie dostępne środki ochrony - stwierdziła, przekonując, że Wildberries "skutecznie odparło większość ataków", a szkody wynikają wyłącznie z dużego natężenia uderzeń Ukrainy.

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Prezes skomentowała również przyczyny, jakie stoją za atakami. - Możecie odwiedzić stronę dowolnego globalnego sprzedawcy internetowego, Amazona czy Alibaby, i sami sprawdzić, czy mamy coś, czego oni nie mają - argumentowała.

Kijów uzasadnia swoje uderzenia na magazyny firmy dużą liczbą sprzedawanych przez przedsiębiorstwo obiektów podwójnego zastosowania, takich jak kamizelki kuloodporne czy kable światłowodowe, które trafiają następnie na front. 

Jak utrzymują Ukraińcy - choć nieruchomości Wildberries są obiektami cywilnymi, ich rola w logistyce wojskowej czyni z nich uzasadnione cele ataków w świetle prawa międzynarodowego.

Źródło: Kyiv Independent

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