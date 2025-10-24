W skrócie Unijni przywódcy odłożyli decyzję o wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów na pożyczkę dla Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski apelował o szybkie wsparcie finansowe, jednak bezskutecznie.

Belgia, która przechowuje większość aktywów, domaga się wspólnej odpowiedzialności w UE.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Europejscy przywódcy odłożyli decyzję o wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów do sfinansowania pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. W sprawie nie pomogły apele prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który naciskał na podjęcie szybkich działań i zmuszenie Moskwy do poniesienia konsekwencji wojny w Ukrainie.

Na czwartkowym szczycie w Brukseli podjęto jedynie decyzję o zwróceniu się do Komisji Europejskiej z prośbą o przedstawienie "opcji wsparcia finansowego" dla Ukrainy, bez bezpośredniego odniesienia do zamrożonych aktywów Rosji.

Wojna w Ukrainie. Decyzja o pożyczce reparacyjnej odłożona

Nadzieje na rychłe podjęcie decyzji w sprawie nowej formy finansowania rozwiała Belgia. "The Guardian" zauważa, że pożyczka dla Ukrainy miałaby zostać sfinansowana z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego, z których większość jest zarządzana przez izbę rozliczeniową Euroclear, znajdującą się właśnie w tym kraju.

Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu premier Belgii Bart De Wever dawał pewną nadzieję, mówiąc, że byłby to cud, "ale cuda już się zdarzały". Dodał przy tym: - To krok, który nie został podjęty nigdy w historii, nawet w trakcie II wojny światowej. Zamrożone aktywa zawsze były zabezpieczone, nigdy nie tknięte. i

"UE zdecydowała o zaspokajaniu pilnych potrzeb finansowych Ukrainy w ciągu najbliższych dwóch lat, w tym wspieraniu jej wysiłków wojskowych i obronnych" - napisał na X przewodniczący Rady Europejskiej António Costa po rozmowach.

Z kolei Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, podkreśliła, że przywódcom udało się osiągnąć porozumienie, co do najistotniejszych kwestii w sprawie pożyczki reparacyjnej. Dodała jednak, że wciąż są "kwestie do wyjaśnienia".

- Uzgodniliśmy, na czym ma ona polegać i teraz musimy popracować nad tym, jak ją zrealizować - powiedziała.

Wołodymyr Zełenski: Szkodzicie nie tylko nam, ale także sobie

Sprawa pożyczki dla Ukrainy ma wrócić jako temat rozmów na kolejnym szczycie UE w grudniu. Wszystko wskazuje na to, że Ukraina nie otrzyma pieniędzy na początku 2026 roku, jak liczyła.

- Każdy, kto opóźnia tą decyzję, szkodzi nie tylko naszej obronie, ale także samemu sobie. W sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów powinniśmy działać tu i teraz. Apeluję o wasze pełne poparcie - powiedział przed szczytem Wołodymyr Zełenski.

Rosja mówi o kradzieży. Premier Belgii: Musimy zrobić to wszyscy razem

Za pomysłem pożyczki reparacyjnej stoi chęć zmuszenia Rosji do poniesienia kosztów prowadzenia wojny przez stronę ukraińską. Kreml plan ten nazywa kradzieżą i zapowiedział ściganie każdej osoby lub kraju, który zostanie uznany za winnego przyjęcia rosyjskich pieniędzy.

Do realizacji planu kluczowa jest zgoda Belgii, która przechowuje 183 mld euro aktywów rosyjskiego banku centralnego - 86 proc. wszystkich rosyjskich aktywów państwowych w UE i dwie trzecie światowych aktywów.

Premier Bart De Wever powiedział przed szczytem w Brukseli, że oczekuje uwspólnotowienia odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem rosyjskich zamrożonych aktywów do wsparcia Ukrainy.

- Jeśli chcemy przekazać pieniądze Ukrainie, musimy zrobić to wszyscy razem. W przeciwnym razie rosyjski odwet może dotknąć tylko Belgię - podkreślił.

Źródło: The Guardian, Interia

"Graffiti". Zawisza o "horrendalnych" zarobkach lekarzy: Należy wprowadzić obowiązek umowy o pracę Polsat News Polsat News