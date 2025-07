Apel unijnego komisarza do Litwy, Łotwy i Estonii. Chodzi o "mur dronowy"

Unijny komisarz ds. obronności apeluje do Litwy i innych krajów regionu o zbudowanie "muru dronowego". Andrius Kubilius chce także, aby państwa te przygotowały się do masowej produkcji bezzałogowców. To m.in. odpowiedź na ubiegłotygodniowe naruszenie litewskiej przestrzeni powietrznej przez drona produkcji rosyjskiej. Wilno nie pierwszy raz zresztą wysuwa podobny postulat, ale poprzednie wezwania nie były skuteczne.