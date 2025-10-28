W skrócie Węgry planują zacieśnić współpracę z Czechami i Słowacją, by stworzyć antyukraiński sojusz, co może utrudnić inicjatywy UE na rzecz Ukrainy.

Politycy z Węgier, Czech i Słowacji podzielają prorosyjskie poglądy i opowiadają się za dialogiem z Moskwą, zamiast nacisków na Rosję.

Premier Orban sugeruje, że Europa powinna zacząć rozmawiać bezpośrednio z Rosją i zapowiada przyszłe spotkanie Trumpa z Putinem w Budapeszcie.

Premier Węgier Viktor Orban liczy na połączenie sił z Andrejem Babiszem, którego prawicowe ugrupowanie ANO wygrało niedawno wybory parlamentarne w Czechach, oraz nastawionym prorosyjsko szefem słowackiego rządu Robertem Ficą.

Potencjalny sojusz tych trzech państw, o którym w rozmowie z Politico mówi doradca polityczny Viktora Orbana, mógłby znacząco utrudnić inicjatywy UE zmierzające do wsparcia Ukrainy - tak finansowo, jak i militarnie oraz politycznie.

Viktor Orban dąży do stworzenia antyukraińskiego sojuszu

- Wszystko zmierza w tę stronę i myślę, że staje się to coraz bardziej widoczne - powiedział członek Zgromadzenia Narodowego Węgier Balazs Orban. Według niego tego typu rozwiązania doskonale zadziałało w sprawie kryzysu migracyjnego.

Dyrektor polityczny węgierskiego premiera odniósł się w ten sposób do sytuacji, gdy Grupa Wyszehradzka - złożona z Polski, Węgier, Słowacji i Czech - jako jeden blok sprzeciwiła się unijnemu mechanizmowi obowiązkowych kwot uchodźców.

Jedność sojuszu rozpadła się po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, kiedy Polska i Węgry zajęły przeciwne stanowiska wobec tego konfliktu.

Antyukraiński sojusz w Europie? Węgry chcą rozmawiać z Czechami i Słowacją

Fico i Babisz podzielają poglądy węgierskiego przywódcy co do Ukrainy, wzywając do dialogu z Moskwą, a nie wywierania presji gospodarczej.

Stworzenie sojuszu może jednak zająć jeszcze sporo czasu. Słowacji i Węgier nie łączy w tym momencie żaden poważny sojusz, a Babisz nie stworzył jeszcze rządu po wygranych na początku października wyborach.

- Odbudowa Grupy Wyszehradzkiej trwa. Mamy trzecią co do wielkości frakcję w Parlamencie Europejskim. Mamy sieć think tanków, która jest szeroko rozpowszechniona w Brukseli i ma również odnogę transatlantycką. Szukamy partnerów, sojuszników w każdej dziedzinie - powiedział doradca Orbana.

Spotkanie Trump - Putin. Orban: Ten szczyt się odbędzie

Viktor Orban odniósł się do postępów w próbach zawarcia porozumienia między Ukrainą a Rosją w wywiadzie udzielonym węgierskiej telewizji M1.

- Europa nie chce negocjować z Rosją, co jest katastrofalnym błędem. Amerykanie negocjują i się dogadają, i rozstrzygną o przyszłości Ukrainy, jej zasobach gospodarczych, rozstrzygną kwestię bezpieczeństwa Europy w porozumieniu z Rosjanami - powiedział.

Premier Węgier podkreślił, że w europejskim interesie jest rozpoczęcie bezpośrednich rozmów z Rosjanami. Orban odniósł się także do kwestii spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, które miało odbyć się w Budapeszcie. - Ten szczyt się odbędzie. Potraktujcie to jako fakt. Chociaż dokładna data pozostaje nieznana, ramy tego spotkania już istnieją - podkreślił.

Źródła: Politico, Indeks

