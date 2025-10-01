Jak wskazano, we wrześniu Rosjanie zdołali zdobyć 259 km kwadratowych ukraińskiego terytorium - najmniej od maja br.

"W zeszłym miesiącu wróg zajął o 44 proc. mniej terytorium niż w sierpniu. W ciągu całego miesiąca Rosjanie zdołali zająć 0,04 proc. powierzchni kraju, a obecnie wskaźnik ten wynosi 19,04 proc." - dodano w analizie Deep State.

Analitycy wskazują, że największa utrata terytorium miała miejsce w kierunku nowopawliwkowskim - wynosi ona 53 proc. wszystkich zajętych we wrześniu ziem.

"Nowopawliwka to obecnie najbardziej problematyczny obszar. Liczba zdobyczy terytorialnych Rosjan jest tam znacznie większa niż liczba operacji szturmowych, a ostatnie decyzje kadrowe nie dają wielkich nadziei na poprawę" - wskazano.

Według analityków skuteczna pozostaje ukraińska obrona na kierunku pokrowskim. "Cena każdego metra jest tu znacznie wyższa, a wróg podszedł bardzo blisko miasta od południa, podczas gdy walki na desantach i w samym mieście charakteryzują się różnym poziomem trudności" - dodano.

Wojna Ukraina - Rosja. Walki o Pokrowsk

Działania ukraińskiej armii na wschód od Dobropola są realizowane od połowy sierpnia, gdy doszło tam do zakończonej częściowym sukcesem próby wojsk rosyjskich przełamania ukraińskiej obrony. Rosyjskie jednostki były w stanie w krótkim czasie pokonać ok. 10-12 km i zająć tereny na wschód od miasta, tym samym zagrażając m.in. obronie Pokrowska. Kontrofensywa ukraińska doprowadziła jednak do odzyskania części zajętego terytorium oraz zamknięcia w kotle części rosyjskich żołnierzy.

Walki o kontrolę nad Pokrowskiem trwają od ponad roku i toczą się na przedmieściach tego miasta. Ten odcinek frontu jest obecnie jednym z najbardziej aktywnych pod względem liczby starć w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie.

Źródło: DeepState

