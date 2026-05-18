Amerykańskie firmy pomagają Rosjanom na Krymie? Zełenski ujawnia dane wywiadu

W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie służby wywiadowcze zarejestrowały próby eksportu zboża z okupowanego Krymu, w których uczestniczyły amerykańskie firmy razem z Rosjanami.

Ujawniono również informacje o innych formach ekonomicznego wykorzystania półwyspu oraz przekazywaniu danych na temat prób angażowania globalnych firm w omijanie sankcji.

Zełenski podał, że według wywiadu Rosja zanotowała spadek wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej, a ukraińskie sankcje są według niego skuteczne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski poinformował o pozyskanych przez ukraińską Służbę Wywiadu Zagranicznego nowych danych dotyczących rosyjskich działań gospodarczych.

Jedną z uzyskanych informacji jest kwestia współpracy amerykańskich przedsiębiorstw z Rosjanami na okupowanym Krymie. Chodzi m.in. o eksport zboża.

Amerykańskie firmy zaangażowane w biznes na okupowanym Krymie? Zełenski ujawnia dane wywiadu

"Odnotowaliśmy próby zorganizowanie eksportu zboża z tymczasowo okupowanego terytorium Krymu i - niestety - inne formy ekonomicznego wyzysku półwyspu przy udziale podmiotów ze Stanów Zjednoczonych" - napisał Zełenski.

Jak wskazał, o sprawie poinformowani zostaną partnerzy Ukrainy. Prezydent wskazał, że polecił już szefowi Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Ołehowi Ługowskiemu udostępnienie danych na ten temat "rosyjskich prób wciągania globalnych firm w rozwiązywanie swoich finansowych trudności oraz w schematy omijania sankcji".

Jak dodał, upublicznienie informacji ma się odbyć "w formie, która nie zagraża naszym źródłom".

Rosja traci główną kartę. Ukraiński wywiad o spadku wydobycia i przetwórstwa ropy

Zełenski przekazał także, że wywiad dotarł do informacji o rosyjskich działaniach związanych z inwestycjami i sprowadzaniem technologii krajów demokratycznych celem wsparcia projektów energetycznych w Arktyce. "Wiemy, jak temu przeciwdziałać" - zapewnił.

Oprócz tego prezydent Ukrainy wskazał na znaczący spadek wydobycia przez kraj agresora ropy naftowej. Powołując się na informacje wywiadu podał, że jedna z firm została zmuszona do zamknięcia około 400 odwiertów.

"Drugim wskaźnikiem jest spadek przetwórstwa ropy o co najmniej 10 proc. w ciągu zaledwie kilku miesięcy tego roku. Widzimy, że nasze ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu są naprawdę skuteczne i będziemy kontynuować ich skalowanie jako jednej z głównych linii naszych aktywnych działań" - czytamy we wpisie Zełenskiego.

"Zaczęli sączyć propagandę". Polska poza Radą Pokoju Trumpa Polsat News Polsat News