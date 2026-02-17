Amerykanie, Ukraińcy i Rosjanie przy stole. Ruszyły rozmowy

W skrócie W Genewie rozpoczęła się nowa runda trójstronnych negocjacji z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

W porządku obrad znalazły się kwestie bezpieczeństwa i sprawy humanitarne, a delegacje składają się z przedstawicieli wysokiego szczebla.

Stronę amerykańską reprezentują Steve Witkoff i Jared Kushner, a Rosję między innymi Kiriłł Dmitrijew i Igor Kostiukow.

W Genewie rozpoczęła się we wtorek kolejna runda negocjacji z udziałem przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji - poinformował główny ukraiński negocjator Rustem Umierow.

"Dziś rozpoczynamy kolejną rundę negocjacji w formacie trójstronnym - Ukraina, USA, Rosja. Mamy uzgodnione przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ramy działania oraz jasny mandat. W porządku obrad są kwestie bezpieczeństwa i sprawy humanitarne" - napisał w komunikatorze Telegram Umierow, przewodniczący ukraińskiej delegacji i sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO).

"Pracujemy konstruktywnie, w skupieniu i bez zbędnych oczekiwań. Naszym zadaniem jest maksymalnie posunąć naprzód rozwiązania, które mogą przybliżyć trwały pokój" - dodał.

Genewa. Rozpoczęła się kolejna tura negocjacji pokojowych

Umierow podziękował stronie amerykańskiej za "zaangażowanie i konsekwentną pracę w ramach procesu negocjacyjnego". Wyraził też wdzięczność wobec Szwajcarii za zorganizowanie spotkania.

W Genewie oprócz Umierowa Ukrainę reprezentować będą szef biura prezydenta, były szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow, jego pierwszy zastępca Serhij Kysłycia, przewodniczący parlamentarnej frakcji partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija oraz zastępca szefa wywiadu wojskowego generał Wadym Skibicki. Poinformowała o tym RBNiO Ukrainy.

W poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że w tej rundzie negocjacji pokojowych delegacje Ukrainy, Rosji i USA skupią się m.in. na kwestiach terytorialnych. Dodał, że stronę rosyjską reprezentować będą: specjalny przedstawiciel przywódcy Rosji ds. inwestycji Kiriłł Dmitrijew, szef wywiadu wojskowego Igor Kostiukow i doradca Władimira Putina Władimir Medinski.

W skład delegacji amerykańskiej wejdzie specjalny wysłannik prezydenta USASteve Witkoff oraz zięć Donalda Trumpa Jared Kushner.

Negocjacje pokojowe w Genewie. Kraje Europy bacznie obserwują

Włoska agencja ANSA podała, że przedstawiciele Włoch, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii obserwują w Genewie kolejną rundę negocjacji między Ukrainą, USA i Rosją.

Kraje europejskie, reprezentowane przez doradców ds. bezpieczeństwa narodowego, śledzą prace trzeciej sesji negocjacyjnej po dwóch, które odbyły się w Abu Zabi.

Według włoskiej agencji prasowej przewidziane są też rozmowy między nimi, a delegacjami ukraińską i amerykańską, prowadzone na marginesie negocjacji.

