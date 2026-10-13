W skrócie Stany Zjednoczone i państwa europejskie opracowują nowy plan zakończenia wojny w Ukrainie, zakładający m.in. podział zysków z dostaw rosyjskich surowców energetycznych między Moskwę i Kijów oraz gwarancje bezpieczeństwa.

Według artykułu kluczowe punkty propozycji obejmują przywrócenie dostaw ropy i gazu z Rosji do Europy, mechanizmy podziału tych zysków, odbudowę Ukrainy oraz zobowiązania państw Zachodu do obrony Kijowa.

Największą przeszkodą w negocjacjach pozostają kwestie terytorialne, szczególnie dotyczące Donbasu, oraz napięcia wywołane porozumieniami energetycznymi pomiędzy USA i Rosją.

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Według "The Washington Post" szczegóły nowej propozycji pokojowej omawiano w piątek podczas sześciogodzinnego spotkania w rezydencji specjalnego wysłannika Donalda Trumpa - Steve'a Witkoffa. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Francji.

Zaznajomiony z negocjacjami amerykański urzędnik przekazał gazecie, że Waszyngton chce przedstawić obu stronom wizję powojennej współpracy gospodarczej i bezpieczeństwa. Miałoby to skłonić Rosję i Ukrainę do ustępstw terytorialnych, na które dotychczas nie wyrażały zgody.

Jednym z kluczowych elementów propozycji jest przywrócenie dostaw rosyjskiej ropy i gazu do Europy, przy czym zyski z ich sprzedaży miałyby być dzielone między Moskwę a Kijów.

Nowy plan pokojowy USA. Co z rosyjskimi surowcami?

Według źródła dziennika nie ustalono jeszcze, który konkretnie rurociąg miałby zostać wykorzystany. Amerykański urzędnik przekonuje jednak, że proponowane rozwiązanie mogłoby znacząco obniżyć koszty energii w Europie.

Porozumienie miałoby również zagwarantować Rosji długoterminowy dostęp do europejskiego rynku energetycznego oraz określić zasady i harmonogram znoszenia sankcji gospodarczych wobec Moskwy.

Jak wcześniej informował Reuters, przedstawiciele USA i Rosji rozmawiali także o możliwości wznowienia działalności gazociągów Nord Stream z udziałem amerykańskiego inwestora.

Plan pokojowy dla Ukrainy. Gwarancje bezpieczeństwa i odbudowa kraju

Projekt omawiany przez amerykańskich i europejskich przedstawicieli obejmuje także odbudowę Ukrainy. Bank Światowy oraz amerykańska firma inwestycyjna BlackRock miałyby przygotować mechanizm finansowania odbudowy zniszczonych obszarów i gospodarki, a także pomocy rodzinom poległych i rannych żołnierzy.

Kolejnym elementem są gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa. Według amerykańskiego urzędnika USA i państwa europejskie miałyby zobowiązać się do zbrojnej obrony Ukrainy w przypadku ponownej rosyjskiej agresji.

Zakres takiego wsparcia miałby odpowiadać mechanizmowi zbiorowej obrony przewidzianemu w artykule 5 traktatu NATO. Plan zakłada również zawarcie porozumień dotyczących bezpieczeństwa między Rosją a państwami europejskimi. Ich szczegóły pozostają jednak niejasne.

Wojna w Ukrainie. Najtrudniejsza kwestia dotyczy Donbasu

Największą przeszkodą w negocjacjach pozostają ustępstwa terytorialne. Według przedstawionych założeń Rosja miałaby zgodzić się na zawieszenie broni wzdłuż obecnej linii frontu. Dla Ukrainy oznaczałoby to pozostawienie okupowanych terenów pod rosyjską kontrolą.

Moskwa musiałaby natomiast zrezygnować z żądania przekazania jej pozostałej części Donbasu, której rosyjska armia dotąd nie zajęła. Jak informował Reuters, Władimir Putin nadal domaga się kontroli nad całym tym regionem.

Źródło agencji zbliżone do Kremla twierdzi, że rosyjski przywódca uzależnia powrót do rozmów od uzyskania pozostałych 11 proc. tego regionu, co mógłby przedstawić w Rosji jako zwycięstwo.

Porozumienie USA z Rosją wywołało napięcia w Europie

Nowa inicjatywa pokojowa pojawia się w atmosferze napięć wywołanych amerykańsko-rosyjskim porozumieniem dotyczącym oleju napędowego. Według Reutersa Waszyngton liczy, że umowa skłoni Moskwę do powrotu do negocjacji.

Kontrowersje wzbudziły również amerykańskie naciski na Ukrainę, by wstrzymała ataki na rosyjskie rafinerie. Kijów domaga się wzajemnego zaprzestania uderzeń w infrastrukturę energetyczną, jednak według "The New York Times" Donald Trump, mówiąc o energetycznym zawieszeniu broni, miał na myśli wyłącznie rafinerie.

Mimo tych rozbieżności europejscy dyplomaci zamierzają kontynuować rozmowy prowadzone przez Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, zięcia amerykańskiego prezydenta. - Teraz trzeba zmniejszyć napięcie i wrócić do pracy - powiedział "The Washington Post" jeden z europejskich dyplomatów.

Źródła: "The Washington Post", The Moscow Times, Reuters



