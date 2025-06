Amerykanie dystansują się od Ukrainy? Pierwsza taka sytuacja

Po raz pierwszy od trzech lat sekretarz obrony USA, obecnie to Pete Hegseth, nie weźmie udziału w spotkaniu grupy kontaktowej ds. koordynacji pomocy wojskowej dla Ukrainy - Ramstein - poinformowała AP. Agencja opisuje, że to pierwszy wyraźny krok, który można odbierać jako dystansowanie się Waszyngtonu od tego, co dzieje się w Ukrainie.