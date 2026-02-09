W skrócie Ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker zaprzeczył słowom Wołodymyra Zełenskiego o wyznaczeniu przez USA terminu zakończenia wojny.

Wołodymyr Zełenski twierdził, że Stany Zjednoczone chcą, aby Rosja i Ukraina zakończyły konflikt do czerwca.

W rozmowach Ukraina, Rosja i USA pojawiła się propozycja utworzenia wolnej strefy ekonomicznej w obwodzie donieckim.

Według wersji jaką przedstawił dwa dni temu Wołodymyr Zełenski USA miały wyznaczyć Ukrainie i Rosji termin na zawarcie porozumienia kończącego wojnę na czerwiec 2026 roku.

Słowom ukraińskiego prezydenta zaprzeczył w poniedziałek amerykański ambasador przy NATO. Matthew Whitaker tłumaczył, że Stany Zjednoczone nie wskazywały konkretnych ram czasowych, bo dążą do jak najszybszego zakończenia wojny.

- Chcemy, żeby działania wojenne ustały. Chcemy, aby obie strony uzgodniły porozumienie pokojowe. Chcielibyśmy, aby stało się to jak najszybciej - powiedział Whitaker, cytowany przez "The Guardian". Tłumaczył, że wskazywanie konkretnych terminów byłoby "bardzo niebezpieczne".

Z relacji Zełenskiego wynikało, że "USA chcą, aby Rosja i Ukraina znalazły rozwiązanie, jak zakończyć wojnę, największą od czasów II wojny światowej, jeszcze przed latem".

- Amerykanie proponują, by strony (ukraińska i rosyjska - red.) zakończyły wojnę na początku tego lata i najpewniej będą wywierać presję zgodnie z tym harmonogramem. (...) Mówią, że chcą wszystko zakończyć do czerwca. I że zrobią wszystko, by zakończyć wojnę. Chcą jasnego harmonogramu wszystkich działań - oznajmił w sobotę Zełenski..

Według Wołodymyra Zełenskiego strona rosyjska w środę i czwartek po raz pierwszy poruszyła kwestię utworzenia wolnej strefy ekonomicznej w obwodzie donieckim. Prezydent przyznał jednak, że nie wie, czy taki pomysł może zostać zrealizowany.

- Kiedy rozmawialiśmy o wolnej strefie ekonomicznej, mieliśmy różne poglądy na ten temat. Dlatego mówimy o jakiejś dużej strefie. Część tej strefy, która obecnie znajduje się pod kontrolą Rosjan, pozostanie pod kontrolą Rosjan. Część strefy, którą obecnie kontrolujemy, czyli wschodnia część Donbasu, pozostanie pod naszą kontrolą - mówił Zełenski.

Rozmowy w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, które odbyły się w ostatnich dniach, były drugą rundą negocjacji w trójstronnym formacie Ukrainy, Rosji i USA.

Nie doprowadziły one do przełomu w postaci wstrzymania walk, lecz wielu analityków uważa za sukces sam fakt, że się odbyły i zostały ocenione przez wszystkie zainteresowane strony jako konstruktywne.

