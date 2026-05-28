W skrócie Ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie poinformowała, że jej działalność pozostaje bez zmian pomimo rosyjskich ostrzeżeń o atakach.

Rosja zagroziła eskalacją ataków na Kijów i wezwała obcokrajowców do opuszczenia miasta, a niektóre kraje UE, w tym Polska, zareagowały wezwaniem rosyjskich ambasadorów.

Przedstawiciel Ukrainy mówił, że część amerykańskich dyplomatów opuściła Kijów podczas ostatniego rosyjskiego ataku w niedzielę, jednak ambasada odmówiła komentarza w tej sprawie.

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie zaprzeczyła doniesieniom, które były następstwem ostrzeżeń ze strony Rosji, by dyplomaci i obcokrajowcy opuścili stolicę Ukrainy przed eskalacją ataków.

W serwisie X ambasada USA w Kijowie poinformowała, że nie nastąpiły żadne zmiany w jej pracy. "Ambasada USA jest otwarta. Nie ma żadnych zmian w naszej działalności, a doniesienia sugerujące inaczej są nieprawdziwe" - napisano.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez placówkę w mediach społecznościowych pełniąca obowiązki ambasadora USA w Kijowie Julie Davis przebywała w weekend we Lwowie, gdzie uczestniczyła w zaplanowanych wydarzeniach.

"Dla Departamentu Stanu nie ma ważniejszego priorytetu niż bezpieczeństwo Amerykanów i regularnie weryfikuje on stan zabezpieczeń ambasady w Kijowie" - czytamy w poście w serwisie X.

"Ponawiamy nasze przesłanie, że Amerykanie nie powinni podróżować na Ukrainę z żadnego powodu przez wzgląd na trwający konflikt zbrojny" - dodała placówka.

Doniesienia o wyjeździe amerykańskich dyplomatów z Kijowa zdementował też rzecznik ukraińskiego resortu spraw zagranicznych Heorhij Tychyj. - Te informacje nie są zgodne z prawdą - powiedział dziennikarzom.

Niektóre ukraińskie media przytoczyły w czwartek wypowiedź szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, która stwierdziła, że amerykański personel dyplomatyczny opuścił miasto.

Kallas mówiła dziennikarzom przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych na Cyprze, że wszystkie zagraniczne ambasady w Kijowie zlekceważyły groźbę ataków ze strony Moskwy, z wyjątkiem jednej.

- Wczoraj z Ukrainy dotarła do nas informacja, że wszystkie ambasady pozostały na miejscu, z wyjątkiem jednej - powiedziała Kallas w czwartek. - Wszyscy Europejczycy zostali. Amerykanie wyjechali - dodała.

Wcześniej kilka państw UE, w tym Polska, wezwało rosyjskich ambasadorów po tym, jak w poniedziałek Moskwa zapowiedziała serię uderzeń w obiekty wojskowe i przemysłowe w ukraińskiej stolicy i w związku z tym zaleciła cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie Kijowa.

Tymczasem doradca Władimira Putina Jurij Uszakow oświadczył, że Rosja nie otrzymała odpowiedzi z USA na komunikat zapowiadający ataki. - Złożyliśmy oświadczenie w tej sprawie, a nasza rekomendacja została również przekazana Amerykanom odpowiednimi kanałami. O ile wiem, nie ma jeszcze odpowiedzi - cytuje Uszakowa propagandowa agencja TASS.

Odnosząc się do słów szefowej unijnej dyplomacji na temat amerykańskich dyplomatów, Uszakow ironicznie stwierdził: "Jeśli wierzysz Kallas, to ja już nie wiem".

Z kolei doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Dmytro Lytwyn mówił dziennikarzom, że Ukraina dowiedziała się, iż niektórzy amerykańscy dyplomaci opuścili Kijów w czasie ostatniego potężnego rosyjskiego ataku w niedzielę.

Urzędnik dodał, że Ukraina jest wdzięczna wszystkim ambasadom, które działają w Kijowie i wspierają Ukrainę.

Jak podaje agencja Reutera, przedstawiciel ambasady USA w Kijowie odmówił komentarza w sprawie wypowiedzi Lytwyna.

Mimo zagrożenia atakami powietrznymi w Kijowie pozostał personel ambasady RP.

Źródła: Reuters, TASS





