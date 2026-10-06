W skrócie W Soczi nad Morzem Czarnym doszło do dużego pożaru, w wyniku którego czarny dym unosi się nad miastem, a płonie tankowiec transportujący ropę naftową.

Władze apelują do mieszkańców o unikanie wyjść na zewnątrz i zamykanie okien, a także tymczasowo zamykają pobliskie plaże.

Według doniesień tankowiec mógł zostać zaatakowany przez drony morskie i transportował ropę z Noworosyjska do Indii jako część tzw. rosyjskiej floty cieni.

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Mieszkańcy Soczi informowali o pożarze statku na Morzu Czarnym. - Pożar widać z całego wybrzeża - powiedział serwisowi Ostrozno, novosti jeden ze świadków.

Rosja: Ogromny pożar w Soczi. Płonie tankowiec z ropą

Na zdjęciach i nagraniach widać gęsty, czarny dym unoszący się nad miastem, największym letnim kurorcie w Rosji, położonym w Kraju Krasnodarskim, niedaleko granicy z Gruzją.

Według świadków dym przysłania niebo nad centrum Soczi. Profil na Telegramie Alarm w Soczi podaje, że statek znajduje się na wodach neutralnych i mógł zostać zaatakowany przez morskie drony.

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Pożar u wybrzeży Soczi. Władze wzywają do pozostania w domach

Początkowo władze regionalne milczały, lecz później głos zabrał jeden z jej przedstawicieli Dmitrij Pliszkin.

Oświadczył, że w związku z pożarem na tankowcu pobliskie plaże zostaną tymczasowo zamknięte. Poprosił mieszkańców, aby "powstrzymali się od długotrwałego przebywania na ulicach i, w miarę możliwości, nie otwierali okien w pomieszczeniach".

"We współpracy z Roshydrometem (rosyjska Federalna Służba ds. Hydrometeorologii i Monitoringu Środowiska - red.) prowadzony jest stały monitoring stanu wody i powietrza" - dodał Pliszkin.

Soczi to ulubiony letni kurort Władimira Putina

Rosyjski kanał na Telegramie Mash uważa, że płonący w pobliżu Soczi tankowiec transportował ropę z Noworosyjska do Indii. Atak miał uszkodzić statek Aframax Rio, pływający pod banderą Liberii.

Doniesienia te potwierdza inny kanał - Astra. Zauważa on, że tankowiec nie figuruje na listach sankcyjnych Unii Europejskiej ani sojuszników Ukrainy, ale został wpisany na ukraińskie listy sankcyjne jako statek należący do rosyjskiej "floty cieni".

Soczi - według BBC - przez lata uważane było za nieoficjalną "letnią stolicę" Rosji. Znajduje się tam ulubiona letnia rezydencja Władimira Putina - Boczarow Ruczaj. Z ustaleń mediów wynika, że na terenie posiadłości trwa gruntowna przebudowa. Sam przywódca Rosji od pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku coraz rzadziej odwiedza tamte strony.



